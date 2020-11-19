Başakşehir açıkladı: A Milli Takım kampında olan oyuncumuz pozitif çıktı

Medipol Başakşehir Kulübü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla A Milli Takım’ın son kampında bulunan ve bugün kulübe dönen bir oyuncunun corona virüsü testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.

İşte Başakşehir Kulübü’nden yapılan açıklama;

”Futbol A Takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve destek ekibimize bugün yapılan rutin COVID-19 PCR testlerinde A Milli takımımızın son kamp kadrosunda bulunan bir oyuncumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. A Milli Takım kampında girdiği tüm PCR testleri negatif olan oyuncumuz semptomsuz olup, Sağlık Bakanlığımız ve Türkiye Futbol Federasyonu protokolleri dahilinde izolasyon ve tedavi planlamaları başlatılmıştır.”