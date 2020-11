2020 NBA Draft gerçekleştirildi 1. sıradan Anthony Edwards seçildi

NBA’de 22 Aralık’ta başlayacak olan yeni sezon öncesinde NBA Draft gerçekleştirildi. Pandemi nedeniyle merkez stüdyo üzerinden internet bağlantılarıyla gerçekleştirilen geceye, oyuncular bulundukları şehirlerinden katıldı.

NBA’in 1 numaralı ismi Adam Silver’ın başlattığı gecede Minnesota Timberwolves, Georgia’dan 19 yaşındaki guard Anthony Edwards’ı seçti.

WATCH THE 2020 NBA DRAFT UNDERWAY NOW ON ESPN!

Anthony Edwards (@theantman05) gets selected 1st overall by the @Timberwolves!

2020 #NBADraft presented by State Farm pic.twitter.com/8OwRcb4vHw

— NBA (@NBA) November 19, 2020