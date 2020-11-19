2020 NBA Draft gerçekleştirildi 1. sıradan Anthony Edwards seçildi

NBA’de 22 Aralık’ta başlayacak olan yeni sezon öncesinde NBA Draft gerçekleştirildi. Pandemi nedeniyle merkez stüdyo üzerinden internet bağlantılarıyla gerçekleştirilen geceye, oyuncular bulundukları şehirlerinden katıldı.

NBA’in 1 numaralı ismi Adam Silver’ın başlattığı gecede Minnesota Timberwolves, Georgia’dan 19 yaşındaki guard Anthony Edwards’ı seçti.

WATCH THE 2020 NBA DRAFT UNDERWAY NOW ON ESPN! Anthony Edwards (@theantman05) gets selected 1st overall by the @Timberwolves! 2020 #NBADraft presented by State Farm pic.twitter.com/8OwRcb4vHw — NBA (@NBA) November 19, 2020

2 numaradan seçme hakkına sahip Golden State Warriors ise Memphis Tigers’tan pivot James Wiseman’ı kadrosuna kattı.

Michael Jordan’ın sahibi olduğu Charlotte Hornets da 18 yaşındaki guard LaMelo Ball’u draft etti. 1. sıradan seçilmesi beklenen Ball’un ağabey LaMelo Ball da 2017 yılında Los Angeles Lakers tarafından 2. sırada draft edilmişti.