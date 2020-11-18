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Sözcü

TOFAŞ’ta bir oyuncu coronaya yakalandı

ING Basketbol Süper Ligi takımlarından TOFAŞ'ta 1 oyuncunun corona virüsü test sonucu pozitif çıktı.

Güncellenme: 13:47, 18/11/2020
Haberler Basketbol
TOFAŞ’ta bir oyuncu coronaya yakalandı

ING Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden TOFAŞ, bir oyuncusunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

TOFAŞ Basketbol Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde: “Tofaş Basketbol Takımımızın FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi 3. haftasında oynayacağı karşılaşma öncesinde; A Takım sporcularımız, teknik ekibimiz ve kulüp personelimiz 17 Kasım 2020 tarihinde rutin Covid-19 PCR tarama testinden geçmiştir. Sağlık partnerimiz Bursa Medicana Hastanesi tarafından Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'nda yapılan testler sonucunda bir oyuncumuzun sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir. Klinik şikayeti bulunmayan oyuncumuzun izolasyon ve tedavi sürecine başlanmış olup, konuyla ilgili kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir.”

Corona ING Basketbol Süper Ligi tofaş