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Süper Lig’de 9. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 9. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Güncellenme: 12:30, 18/11/2020
Haberler Futbol
Süper Lig’de 9. hafta hakemleri açıklandı

Milli ara sonrasında Cumartesi günü heyecanın yeniden başlayacağı Süper Lig’de 9. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı. Beşiktaş ile son şampiyon Başakşehir’in karşı karşıya geleceği mücadeleyi Ümit Öztürk yönetecek.

21 Kasım Cumartesi

13.30 Karagümrük-Sivasspor / Hüseyin Göçek

16.00 Gençlerbirliği-Fenerbahçe / Halil Umut Meler

16.00 Denizlispor-Gaziantep FK / Atilla Karaoğlan

19.00 Beşiktaş-Başakşehir / Ümit Öztürk

22 Kasım Pazar

13.30 Hatayspor-Rizespor / Halis Özkahya

16.00 Göztepe-Ankaragücü / Fırat Aydınus

16.00 Konyaspor-Kasımpaşa / Yasin Kol

19.00 Trabzonspor-Erzurumspor / Erkan Özdamar

19.00 Antalyaspor-Alanyaspor / Özgür Yankaya

23 Kasım Pazartesi

19.30 Galatasaray-Kayserispor / Turgut Doman

süper lig
Yayınlanma Tarihi:12:27,