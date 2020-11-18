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Sözcü

Semih Şentürk, Fenerbahçe’ye antrenör olarak geri döndü

Fenerbahçe A Takımı'nda 11 yıl forma giyen Semih Şentürk, sarı-lacivertli takımın futbol akademisinde antrenör olarak göreve başlayacak.

Güncellenme: 16:14, 18/11/2020
Haberler Fenerbahçe
Semih Şentürk, Fenerbahçe’ye antrenör olarak geri döndü

Fenerbahçe Kulübü, eski futbolcularından Semih Şentürk’ün Fenerbahçe Futbol Akademisi’nde görev yapacağını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “Fenerbahçe formasını Genç Semih olarak yıllarca sırtında taşıyan Semih Şentürk, kariyerine Fenerbahçe Futbol Akademisinde genç sporcularımızı yetiştirerek devam edecek. Kendisine Fenerbahçe Futbol Akademisi Antrenörü olarak yeni kariyerinde başarılar dileriz” denildi.

Semih Şentürk de Fenerbahçe’ye döndüğü için çok mutlu olduğunu belirterek, duygularını şu sözlerle paylaştı: “1999 yılında kapısından girip; büyüdüğüm, yetiştiğim, formasını giydiğim, çocukluk hayalime eriştiğim sonrasında milli takıma kadar yükseldiğim Fenerbahçe'me gelecek nesilleri yetiştirmek üzere geri döndüğüm için çok mutluyum.”

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Yayınlanma Tarihi:16:11,