Salah’a sert eleştiri: Kampa katılmadan düğüne gitmesi utanç

Liverpool’un yıldız futbolcusu Mohamed Salah, Mısır Milli Takımı kampındayken corona virüse yakalandı. Federasyon Salah’ın corona virüs testinin pozitif çıktığını duyururken oyuncunun kardeşinin düğününde çekilen görüntüleri İngiltere’de olay oldu.

Mısır’ın Togo ile oynayacağı maçlar için milli takım kampına giden yıldız oyuncu, pozitif test verince kamp kadrosundan çıkarılmış ve karantinaya girmişti.

İLGİLİ HABER Salah corona virüsüne düğünde yakalandı

‘GEMİNİN KAPTANI BÖYLE DAVRANIYORSA…’

Hafta başında ülkesinde kardeşinin düğününe katılan 28 yaşındaki futbolcunun sosyal mesafeye aykırı davranması nedeniyle yapılan eleştirilere Mısır futbolunun efsanesi Mido da katıldı. Salah’ın sorumsuzca davrandığını söyleyen Mido şu sözleri kullandı;

“Size düğünde ne olduğunu söyleyeyim. 300-400 insan onunla fotoğraf çektirdi ve onu öptü. Milli takımın iyiliğini düşünen bir oyuncuysanız bunu yapmazsınız. Salah’ın kampa katılmadan düğüne gitmesi büyük bir utanç. Geminin kaptanı böyle davranıyorsa o gemi batar”

Mısır, Salah’tan yoksun çıktığı iki maçta da Togo’yu yendi. 28 yaşındaki futbolcu Liverpool’un pazar günü Leicester City ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.