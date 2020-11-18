MAÇ SONUCU | İspanya 6-0 Almanya

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup’ta İspanya ile Almanya karşı karşıya geldi. Sevilla Olimpiyat Stadı’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 6-0 kazanarak grubunu lider tamamlamayı başardı.

Milli takımlarında jenerasyon değişikliğini gerçekleştirmeye çalışan iki ülkenin mücadelesinde 20 yaşındaki Ferran Torres attığı 3 golle yıldızlaştı. Almanya ise 90 dakikayı isabetli şut çekemeden tamamladı.

İspanya 17. dakikada Morata ile 1-0 öne geçerken, 33. dakikada Manchester City’nin genç yıldızı Ferran Torres ile skoru 2-0 oldu. Dakikalar 38’i gösterdiğinde Manchester City’nin 24 yaşındaki bir diğer oyuncusu Rodri sahneye çıktı: 3-0.

Hızlı hücumda Gaya’nın pasında topu kontrol edip, kaleye gönderen genç yıldız, Neuer’in çabalarına rağmen skoru 4-0’a getirdi. Genç futbolcu Torres, 71. dakikada Fabian’ın asistinde topu 3. kez filelere göndererek durumu 5-0 yaptı.

Karşılaşmaya noktayı koyan isim ise Torres’in yerine oyuna giren Mikel Oyarzabal koydu. Real Sociedad ile bu sezona formda giren Oyarzabal, Gaya’nın pasında bomboş kaleye golünü atarak maçın skorunu 6-0’a getirdi ve tarihi bir skorun altına imzasını attı.

Maç boyunca olduğu gibi Almanya hücumda hiçbir varlık gösteremezken, İspanya ise daha farklı bir skor için Bayern Münih forması giyen Alman kaleci Manuel Neuer’e takıldı.

Bu sonucun ardından İspanya grubu 11 puanla tamamlarken, Almanya 9 puanla 2. sırada yer aldı.

Uluslar Ligi’nde gecenin sonuçları

A LİGİ 3. GRUP

Hırvatistan 2-3 Portekiz

Fransa 4-2 İsveç

C LİGİ 1. GRUP

Lüksemburg 0-0 Azerbaycan

Karadağ 4-0 Güney Kıbrıs

D LİGİ 1. GRUP

Andorra 0-5 Letonya

Malta 1-1 Faroe Adaları

D LİGİ 2. GRUP

Cebelitarık 1-1 Liechtenstein