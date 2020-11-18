Galatasaray’a milli arada covid ve sakatlık şoku

MİLLİ maçlar nedeniyle Süper Lig'e verilen ara yine Galatasaray'ı vurdu. Pazartesi günü renktaşı Kayserispor ile karşılaşacak Cimbom, 6 oyuncusunu kaybetti. Norveç Milli Takımı'nda Omar Elabdellaoui, Hollanda Milli Takımı'nda Ryan Babel koronavirüse yakalandıktan sonra sarı-kırmızılılar, 3 pozitif vaka daha açıkladı. Arda Turan, bu üç isimden biri olduğunu İnstagram hesabından kendisi duyurdu: “Covid-19 testimin sonucu pozitif çıkmıştır. Hastanede tedavi ve izolasyon altındayım. En kısa zamanda görüşmek üzere.”

LUYİNDAMA BELİRSİZ

TESTLERI pozitif çıkan ve izole olan diğer iki oyuncuya, sakatlık da eklendi. Geçen sezon milli maçta ön çapraz bağları kopan Luyindama, Demokratik Kongo'nun son kampında bu kez kasığından sakatlandı. Dün gece İstanbul'a dönen genç stoperin bugün MR'ı çekilecek. Sakatlar listesine eklenen son isim ise Etebo oldu. Njierya'nın S.Leone maçının ilk yarısında arka adalesinden sakatlanan oyuncu endişe yarattı.

Koronapozitif oyuncular, 23 Kasım'daki Kayseri ve 28 Kasım'daki Rizespor maçlarında forma giyemeyecek.