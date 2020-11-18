Euroleague’de 10. hafta programı

Euroleague’de 10. haftasında heyecan yarın ve 20 Kasım Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelesinde Anadolu Efes, Rusya’da Khimki Moskova ile karşılaşacak. Fenerbahçe Beko ise cuma günü İspanya’da Real Madrid ile mücadele edecek. Asvel-Olympiakos maçı ise Yunan ekibindeki corona virüsü vakalarından dolayı ertelendi.
19 Kasım Perşembe
20.00 Khimki Moskova – Anadolu Efes
22.30 Bayern Münih – CSKA Moskova
22.30 Baskonia Vitoria Gasteiz – Panathinaikos
20 Kasım Cuma
22.00 ALBA Berlin – Zenit Saint Petersburg
22.45 EA7 Olimpia Milano – Zalgiris Kaunas
23.00 FC Barcelona – Kızılyıldız
23.00 Real Madrid – Fenerbahçe
23.00 Valencia Basket – Maccabi Tel Aviv
Asvel Lyon-Villeurbanne – Olympiakos: Ertelendi