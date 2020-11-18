Covid ve futbolun adaleti

TFF ‘Virüs nedeniyle futbolcu sayısı 14'ün altına düşen takımları, hükmen mağlup sayabiliriz' düşüncesinde. Hükmen mağlubiyet, futbolun adaletine sığmaz. “MAÇLARA biraz seyirci alabiliriz” düşüncesinden nerelere geliyoruz!

Koronada çember daralıyor. TFF ‘Virüs nedeniyle futbolcu sayısı 14'ün altına düşen takımları, hükmen mağlup sayabiliriz' düşüncesinde. Nabız yoklama var. Türkiye Kupası'nda Covid yüzünden sahaya çıkamayan takımlar hükmen yenik sayılıyor. Eleniyor sizin anlayacağınız. Ligde hükmen mağlup sayılırsanız, küme düşersiniz mesela. Veya şampiyonluk gider yarım puanla!

TFF DENETİMİ

TÜRKİYE Kupası ayrı lig maratonu apayrı. Kulüpler, testlerin aynı laboratuvarda, TFF'nin denetiminde yapılmasını istiyor. Önce bu sağlansın. Lige hükmen mağlubiyet getirmek futbolun adaletine sığmaz. Yeni tip koronavirüsün kış versiyonunun böyle olacağını, temmuz ayından beri söyleyen tıp insanları boşuna uyarmamışlar, değil mi? Yine geç kalındı!

BU NASIL MÜCADELE?

A Takımı'nda vaka. B Takımı'nda karantina. Kulüplerimiz, koronavirüsle nasıl mücadele ediyor, merak ediyorum. Mesela, Bayern Münih'te neden vaka sayısı az? Bizim takımların antrenman sayısı en az iki. Tek antrenman yapan takımlarımız da var. Oyuncular, antrenman dışında ne yapıyor? Antrenmana kaç saat önce geliyorlar? Sonra ne yapıyorlar? Bu yazdıklarımı kulüp yetkilileri takip ediyorlar diye düşünüyorum. Ama tablo öyle değil.

KROOS KONUŞTU YA BİZİMKİLER?

TONI Kroos, Real Madrid ve Alman Milli Takımı'nın en değerli oyuncularından. Yaptığı açıklama yine ses getirdi spor dünyasında. Bizim buralarda yine tık yok! Ne dedi: “Futbolcuların fikirlerine hiç değer verilmiyor. Hiçbir şeye biz karar veremiyoruz. UEFA ve FIFA'nın kuklalarıyız. ‘Futbolcular Birliği' gibi bir topluluk olsaydık ne Uluslar Ligi oynardık ne de İspanya Süper Kupası için Arabistan'a giderdik.” Ben de bir ekleme yapayım: Bu maçlar yüzünden bir sürü futbolcu Covid-19'a yakalanmazdı mesela.