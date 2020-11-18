CANLI | Macaristan – Türkiye | UEFA Uluslar B Ligi

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup’taki son maçında Macaristan ile karşılaşıyor. Budapeşte kentindeki Puskas Arena’da oynanan ve saat 22:45’te başlayan maçı, Slovakya Futbol Federasyonu’ndan Ivan Kruzliak yönetiyor. TRT 1’den naklen yayınlanan maçın anbean gelişmelerini haberimizde takip edebilirsiniz.
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- Macaristan 0-0 Türkiye (İlk yarı)
- İlk 11’ler:
- Macaristan: Dibusz, Lang, Hangya, Attila Szalai, Fiola, Nego, Nagy, Kalmar, Siger, Könyves, Nikolic
- Türkiye: Mert Günok, Nazım Sangare, Merih Demiral, Ozan Kabak, Caner Erkin, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Cenk Tosun
A Millilerimiz Macaristan’la bugüne dek oynadığı 15 maçta dört galibiyet, iki beraberlik, dokuz yenilgi aldı. Attığımız 17 gole karşılık Macaristan’dan 32 gol yedik. Macaristan’a karşı ilk galibiyetimizi 1995 senesinde 2-0’lık skorla elde ederken, son karşılaşmamızda ise UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ilk maçında mağlup olduk.
A Milli Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup’ta beş karşılaşmada aldığı 6 puanla 3. sırada yer alıyor.
A Milli Takımımız 586. defa sahaya çıkacak
Ay-Yıldızlılar, 97 yıllık tarihinde 312’si resmi, 273’ü özel 585 maçta biri hükmen olmak üzere 222 galibiyet aldı, 140 defa berabere kaldı, 223 kez de rakiplerine yenildi. Milli Takımımız bu maçlarda üçü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 775 gol atarken, kalesinde 835 gol gördü. Bugüne kadar 88 farklı ülke millî takımıyla mücadele eden millîler, 585 karşılaşmanın 504’ünü Avrupa, 32’sini Asya, 23’ünü Amerika, 23’ünü Afrika, 3’ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.