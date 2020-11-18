CANLI | Macaristan – Türkiye | UEFA Uluslar B Ligi

A Milli Takımımız 586. defa sahaya çıkacak

Ay-Yıldızlılar, 97 yıllık tarihinde 312’si resmi, 273’ü özel 585 maçta biri hükmen olmak üzere 222 galibiyet aldı, 140 defa berabere kaldı, 223 kez de rakiplerine yenildi. Milli Takımımız bu maçlarda üçü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 775 gol atarken, kalesinde 835 gol gördü. Bugüne kadar 88 farklı ülke millî takımıyla mücadele eden millîler, 585 karşılaşmanın 504’ünü Avrupa, 32’sini Asya, 23’ünü Amerika, 23’ünü Afrika, 3’ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.