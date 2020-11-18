89 yıl sonra gelen şok skorla Löw’ün dili tutuldu

Ali GÜLEN-FRANKFURT |UEFA Uluslar Ligi D Grubu'nda lider İspanya Sevilla Olimpiyat Stadı’nda Almanya’yı 6-0’lık tarihi skorla dağıttı. 1931'de Avusturya'ya karşı kaybettikleri 6-0'lık maçtan sonra ilk kez böyle bir sonuçla karşı karşıya kalan panzerler adeta dondu.

Maçın ardından büyük hayal kırıklığı yaşayan teknik direktör Löw'ün konuşmasında 11 kez ‘bir şekilde’ kelimesini kullanması Almanya’da gecenin en çok konuşulan olaylarından biri oldu.

Adeta dili tutulan tecrübeli teknik adamın maç sonu, ‘Bir şekilde dağıldık. Bir şekilde her şey durdu. Bir şekilde…’ diyerek yaptığı açıklama ülkede gündem oldu…

AVRUPA ŞAMPİYONASI, LÖW'SÜZ MÜ?

Milli Takımı 14 yıldır çalıştıran Joachim Löw’e duyulan güven alınan bu ağır yenilgi nedeniyle neredeyse sıfıra indi. Her ne kadar yardımcısı Oliver Bierhoff, ‘Löw'e tam güven var. Bir oyunla bu değişmez’ açıklamasında bulunsa da, kamuoyu aynı görüşte değil.

Alman medyası Löw'ü, çaresiz, artık hiç şansı olmayan, stratejisi sıfıra inen biri olarak niteliyor. 11 Haziran 2021'de başlayacak Avrupa Şampiyonası için Löw'ün ‘doğru adam’ olup olmadığı tartışmaları sürerken ‘Endişeli misiniz?’ sorusuna verdiği gergin yanıt onunla ilgili soru işaretlerini biraz daha artırdı.

”Benimle ilgili bu soruya ben yanıt veremem. Başkalarına sorun” karşılığını veren 60 yaşındaki teknik direktörün takımının rakip kaleye tek bir şut bile atamamış olması büyük eleştirilere neden oldu.

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İFLASIN SİHİRLİ SÖZÜ: BİR ŞEKİLDE

İspanya karşısında hezimete uğrayan Löw, maçtan sonra Alman ARD televizyonuna verdiği röportajda, 11 kez ‘bir şekilde’ dedi. Alman medyası, yenilgiyi ‘tam bir iflas’ diye nitelerken, Bild Gazetesi'nin analizinde Löw'ün her cümlede ‘Bir şekilde’ (irgendwie) demesi de, çöküşün simgesi olarak gösterildi. Löw, ARD'ye verdiği demeçte şu sözleri kullandı:

‘Şu anda BİR ŞEKİLDE açıklayamıyorum ama bizim için BİR ŞEKİLDE kapkaranlık bir gündü. Bugün hiç BİR ŞEKİLDE bir alanda bir şey yapamadık, ileriye doğru oynamak istedik ama işe yaramadı. 1-0'dan sonra tüm planlarımız BİR ŞEKİLDE durdu ve İspanyollar’ın ne kadar iyi oynayabileceklerini de gördük. BİR ŞEKİLDE oyun sistemini bıraktık ve BİR ŞEKİLDE oyuncular arasında organizasyon kalmadı. Takımda BİR ŞEKİLDE dayanışma kalmadı ve bugün BİR ŞEKİLDE ölümcül oldu. Oysaki maçtan önce BİR ŞEKİLDE neyi nasıl yapmamız gerektiğini tartışmıştık. 3-0'dan sonra oyuna geri dönmek elbette zor. Devre arasında BİR ŞEKİLDE adam adam oynamayı, bir gol atıp geri dönmeyi denedik ama İspanya daha hızlı, daha güçlü ve daha dinamikti. Tabii ki, oyuncularımıza güven vermek istiyoruz ve BİR ŞEKİLDE geri dönüşü sağlamaya çalışıyoruz.“

Sahaya sürdüğü 11'i tel tel dökülen Löw'ün, bir konuşmada 11 kez (irgendwie-bir şekilde) demesi, ne kadar çaresiz kaldığının da bir anlamda göstergesi oldu.