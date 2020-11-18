6 gol yiyen Almanya’ya Mesut Özil’den gönderme

UEFA Uluslar Ligi D Grubu’nda lider İspanya Sevilla Olimpiyat Stadı'nda karşılaştığı Almanya’yı 6-0’lık skorla darmadağın etti. 90 dakika tek şut çekemeden maçı tamamlayan ve tarihi bir skorla sahadan mağlup ayrılan Almanya’da tam anlamıyla bir çöküş yaşandı.

Yeni bir jenerasyon yakalamaya çalışan Avrupa’nın iki dev ülkenin mücadelesinde 20 yaşındaki Ferran Torres İspanya’yı hat-trick ile uçururken, Almanya’daki etkisiz futbol sosyal medyanın da dilindeydi.

HEZİMETİN ARDINDAN TWİTTER’DAN PAYLAŞIM

Almanya Milli Takım formasına yaşadığı ırkçı saldırılan nedeniyle veda eden Mesut Özil de tarihi hezimetin ardından Twitter hesabından çok konuşulacak bir gönderme yaptı.

Özil, 6-0’lık skorun ardından yaptığı paylaşımda “Jerome Boateng’i Milli Takım’a çağırmanın tam zamanı” mesajıyla ironi yaparak gündem yarattı.

Yeni bir jenerasyon yakalanması gerekçesi ile Thomas Müller’in yanı sıra Jerome Boateng ve Mesut Özil gibi isimler kadroda kendilerine yer bulamıyordu. Mesut, İspanya karşısında gol atamayan Almanya’ya bu ironi dolu göndermesinin ardından ülkede bir kez daha gündem oldu.

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Mesut Özil 2018 Dünya Kupası’nda Almanya’nın erken elenmesiyle günah keçisi ilan edilmiş ve Milli Takım kapılarını sonuna kadar kapatmıştı.