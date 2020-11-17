Ümit Milliler elemeleri galibiyetle tamamladı

U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçında Türkiye evinde Kosova'yı ağırladı. Müsabakayı Türkiye 3-0 kazandı. Türkiye bu sonuçla grubunu 13 puanla 4. sırada tamamladı.
8. dakikada Ali Akman'ın kafa pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Erkan'ın şutunu kaleci Bisinger uzaklaştırdı.
14. dakikada Serkan'ın ortasına iyi vuran Erkan'ın şutunu kaleci Bisinger iki hamlede çizgi üzerinde kontrol etti.
20. dakikada Güven'in ara pasında kaleciyle karşı karşıya Ali Akman'ın şutunu Bisinger kurtardı.
21. dakikada Ali Akman'ın pasında topu önde bulan Halil'in şutu filelerle buluştu. 1-0
24. dakikada Berat'ın hatasında topu kapan Baftiu'nun şutu az farkla auta çıktı.
32. dakikada Halil'i yerde kaldığı pozisyonda penaltı vuruşunu kullanan Güven, meşin yuvarlağı filelere yolladı. 2-0
55. dakikada Güven'in ceza sahası dışından vurduğu sert şutu, kaleci Bisinger uzaklaştırdı.
58. dakikada Güven'in ortasında önce Halil'in kafa şutunu ardından da Erkan'ın şutunu Bisinger uzaklaştırdı.
64. dakikada defanstan dönen topuna tekrar kendisi vuran Berat’ın şutu filelerle buluştu. 3-0
66. dakikada defansın arkasına hareketlenen Jashari’nin şutu yandan auta çıktı.
Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Aleksei Matyunin, Dmitri Mosyakin, Aleksei Vorontsov
Türkiye: İrfan Can, Serkan Asan, Arda Kızıldağ, Atakan Çankaya, Cemali Sertel, Berat Özdemir (Erdoğan dk. 83), Berkan Kutlu, Güven Yalçın (İlker dk. 59), Erkan Eyibil (Melih dk. 71), Ali Akman (Burak dk. 59), Halil Dervişoğlu (Yusuf dk. 71)
Yedekler: Ersin, Ömer Faruk, Ahmet, Ravil
Teknik Direktör: Tolunay Kafkas
Kosova: Bisinger, Kurtuluş, Sadriu, Kapra, Kqiku, Hamdiu (Zumberi dk. 90+2), Zekaj (Shabani dk. 46), Jashari (Selmani dk. 83), Baftiu (İdrizi dk. 89), Mustafa (Kryeziu dk. 46)
Yedekler: Smakiqi, Limani, Veliu, Pllana,
Teknik Direktör: Rafet Prekazi
Goller: Halil (dk. 21), Güven (dk. 32), Berat (dk. 64) (Türkiye)
Sarı kartlar: Cemali, Halil (Türkiye), Shabani, Kqiku, Jashari (Kosova)
Kırmızı kart: Vitija (dk. 30) (Kosova)