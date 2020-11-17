Spor müsabakalarında seyirci tekrar yasaklandı

Corona nedeniyle seyircisiz oynanan Süper Lig maçları, alınan özel izinle sadece localara belirli yüzde ile seyirci alabiliyordu. Kulüplere bilet satarak maddi katkı olması nedeniyle alınan bu karardan vazgeçildi.

Yeniden artışa geçen corona virüsünden dolayı hastalık nedeniyle tüm spor müsabakalarında seyirci izni kaldırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında alınan yeni kararları açıkladı. Erdoğan, “Tüm spor organizasyonları seyircisiz oynanmaya devam edilecek” dedi.

Öte yandan hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde, saat 10 ile 20 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

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