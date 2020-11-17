Sörloth ve Haaland üzerinden corona kavgası… ‘Oynatırız’, ‘Dava açarız’

Norveç A Milli Futbol Takımı’nın Romanya ve Avusturya ile oynayacağı maçlar öncesi yapılan corona virüsü testleri sonrası Galatasaray’da oynayan Omar Elabdellaoui’nin testi pozitif çıkmıştı. Norveç Futbol Federasyonu’nun, tüm takımı karantinaya alıp, ülkeden çıkmasına izin vermemesi nedeniyle Norveç, deplasmandaki Romanya maçına çıkamamıştı.

Norveç Futbol Federasyonu yetkilileri, Borussia Dortmund’da oynayan Erling Haaland ve Leipzig’de forma giyen Alexander Sörloth’un Almanya’da 10 günlük karantina süresine devam etmeleri halinde ülkeden çıkmalarına izin verileceğini duyurdu. Karantinada kalmaları halinde, Sörloth ve Haaland’ın bir sonrası Bundesliga maçında oynayamayacak olmalarına Dortmund ve Leipzig’ten itiraz geldi. Dortmund ve Leipzig, iki yıldızın testleri negatif çıkması halinde maçta oynatacakları konusunda ısrar etti.

20 MİLYON EURO’YA GİTMİŞTİ Alexander Sörloth, sezon başında kiralık olarak oynadığı Trabzonspor’dan Leipzig’e 20 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.

“DAVA AÇARIZ”

Haaland ve Sörloth’un takımla antrenman yapması ya da maçta oynamaları halinde Norveç’te “Halk sağlığını tehlikeye atmak” suçlamasıyla haklarında dava açılacağı belirtildi. İki yıldızın, para hatta hapis cezası bile alabileceği ifade edildi. Dortmund ve Leipzig ise futbolcuların Almanya sınırları içinde olduklarını ve Alman yasalarına uymak zorunda olduklarını belirtti.

Sörloth’un Norveç’e gitmeden önce hiçbir belgeye imza atmadığı, Norveç sınırına geçmeden önce de corona virüsü testlerinin negatif çıktığı belirtildi. Leipzig, bu nedenle Sörloth’un önümüzdeki maçta oynamaması için bir neden görülemediği açıklandı. Leipzig, Sörloth’un son testinin de negatif çıkması durumunda takımdaki yerini alacağının altı çizildi.

Norveçli Doktor Tore W. Steen, konu ile ilgili Dagbladet gazetesine yaptığı açıklamada “Norveç kurallarına göre virüsün diğer futbolculara bulaşma ihtimali bulunduğu için, tüm takımın 10 gün karantinada kalması gerekiyor. Bu kurallara uyulması halinde ülkeden çıkmaları mümkün olabilecek” dedi.

İki tarafın da geri adım atmadığı, Alman ekipleri ve Norveç Futbol Federasyonu arasında yaşanan gerilimin nasıl sonuçlanacağı, 21 Kasım’da oynanacak Bundesliga maçlarından sonra belli olacak.

YENİ MİLLİ TAKIM ARANIYOR

Öte yandan UEFA Uluslar B Ligi 1. Grup beşinci haftasında Romanya ile oynayacağı maçı ertelenen ve hükmen mağlup olma ihtimali olan Norveç’in, Avusturya ile yapacağı maç için yeni bir milli takım oluşturma çabaları başladı. Avusturya’yı yenmesi halinde grubu lider bitirme şansı olan Norveç’te federasyon, birçok futbolcuyla milli takıma gelmeleri konusunda görüşmelere başladı.

Gelişmeyi Norveç Futbol Federasyonu Elit Direktörü Lise Klaveness ve Vitesse'de oynayan Sondre Tronstad da doğruladı. Klaveness, yeni bir milli takım kurmak için çalışmalara başladıklarını söylerken, Tronstad da Norveç Futbol Federasyonu’nundan bir telefon aldığını, corona virüsü testi sonucunun sorulduğunun söyledi.

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