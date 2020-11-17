Son dakika! Milli serbest dalışçı Fatma Uruk, Meksika’da dünya rekoru kırdı

Mart ayından bu yana Meksika’da hazırlıklarını sürdüren ve corona virüsü pandemisi nedeniyle bu zamana kadar ülkede çalışmalarına devam etmek zorunda kalan milli serbest dalışçı Fatma Uruk, paletsiz değişken ağırlık kategorisinde 72 metreye ulaşarak dünya rekorunu kırdı.

17-18-19 Kasım’da üç dünya rekoru denemesi yapacak olan Fatma Uruk, bu denemelerin ilkinde başarılı olurken tarihi bir dereceye imza attı.

Yaklaşık 8 aydır Meksika’da antrenman yapan Uruk, CMAS (Dünya Sualtı Sporları Federasyonu) izniyle, denemelerini uluslararası hakemlerin takibinde gerçekleştiriyor.

Fatma Uruk, kişisel Instagram hesabında paylaştığı hikayede “Dünya’nın en güzel bayrağını Meksika’da dalgalandıracağız demiştik… İşte buradayız. Her şey yolunda. Dalışım başarılı. Pandemi sürecinde buraya doktorları ve hakemleri getirmek çok zordu. Fakat organizasyonumuz gayet iyiydi. Henüz kutlama yok. Daha bitmedi. İki tane daha var! Dinlenmem lazım. Herkese çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Meksika’ya pandemi ilan edilmeden önce giden ve büyük talihsizlikler nedeniyle 8 aydır çalışmalarını zorluklar içinde sürdürmeyi başaran ve denemesini defalarca ertelemek zorunda kalan milli sporcu, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın da desteğiyle son aylarda hızlandırdığı çalışmalarının meyvesini ilk dünya rekoru ile almış oldu.

Fatma Uruk ayrıca rekor denemeleriyle 15 Temmuz 2020 tarihinde bisikletine araba çarpması nedeniyle hayatını kaybeden 19 yaşındaki Umut Gündüz için de “#UmutaSesOl” etiketiyle farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

Rekor denemeleri öncesinde DHA’ya özel açıklamalarda bulunan Fatma Uruk, hangi branşlarda dünya rekoru denemesi yapacağıyla ilgili bilgiler de vermişti.

Fatma Uruk, şunları kaydetmişti: “Deneme yapacağım branşlardan ikisinde dünya rekorunu halihazırda Rus sporcular elinde bulunduruyor. Sabit ağırlık çift palet ve sabit ağırlık monopalet branşı. Monopalet biraz daha avantajlı çünkü dalış süreniz kısa sürüyor. Fakat ben ikisini de çift palet ile kıracağım. Çünkü bu branşta kendimi geliştirmek istiyorum.

Diğer bir branş ise değişken ağırlık paletsiz. Bu branşta hiçbir ekipman desteği olmadan paletsiz olarak yüzeye ulaşıyorsunuz. Bu rekor daha önce Salda Gölümüzde Türk sporcularımız tarafından başarılı bir şekilde kırılmıştı. Şimdi ben onu bir miktar daha yukarıya taşıyacağım. Bu branşta aynı zamanda erkeklerin rekorunu da geçmeyi hedefliyorum. Son günlerdeki antrenmanlarımız gösterecek.”

TÜM ZORLUKLAR BİR ARADA GELDİ…

Daha önce yaşadığı zorlu süreçte Sözcü’ye de konuşan Fatma Uruk, zorlu günlerinin dördüncü ayında “4 ay tam olarak bugün doldu. Sırasıyla sayarsam bu süreçte; bir pandemi, şiddetli bir deprem, fırtınalar, seller ve ateşli humma salgını atlatıldı bu ülkede. Bazıları beni etkiledi, bazıları etkilemedi. Ancak hepimizi şaşkına uğratan, bunca şeyin aynı anda şu anda yaşanıyor olması” demişti.