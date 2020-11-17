Son dakika | Bakan Kasapoğlu müjdeyi verdi: TFF ve BeIN Sports anlaştı

Türkiye Futbol Federasyonu ve BeIN Media Group arasından uzun bir süredir devam eden görüşmeler nihayet sonuca vardı… Süper Lig’in yayın hakları ve gelirleri ile ilgili Kulüpler Birliği’nin talebi üzerine gerçekleştirilen toplantının ardından müjdeyi Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu verdi.

‘TÜRK FUTBOLUNA HAYIRLI OLMASINI DİLERİM’

TFF Başkanı Nihat Özdemir ve beIN Media Group CEO’su Yousef Al-Obaidly’ın bakanlıkta bir araya geldiği toplantıda uzlaşma sağlandı. Anlaşmanın detaylarının henüz paylaşılmadığı görüşmenin ardından Bakan Kasapoğlu sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı ve şu ifadeleri kullandı:

”TFF Başkanı Nihat Özdemir ve beIN Media Group CEO’su Yousef Al-Obaidly ile Bakanlığımızda bir araya geldik. TFF ile beIN SPORTS arasında anlaşma sağlandığı bilgisini paylaşmak isterim. Her iki tarafa da teşekkür eder, Türk futboluna hayırlı olmasını dilerim.”

TFF Başkanı Nihat Özdemir ve beIN Media Group CEO’su Yousef Al-Obaidly ile Bakanlığımızda bir araya geldik. TFF ile beIN SPORTS arasında anlaşma sağlandığı bilgisini paylaşmak isterim. Her iki tarafa da teşekkür eder, Türk futboluna hayırlı olmasını dilerim. pic.twitter.com/BcVu9hSqss — Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) November 17, 2020

ÖZDEMİR: ‘BU YIL SADECE 500 MİLYON LİRA ÖDEME YAPTI’

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ile bir araya geldiği toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunmuştu.

Yayıncı kuruluş beIN Sports ile aylardır süren görüşmelere rağmen henüz bir bir anlaşma olmadığını söyleyen Özdemir, “Yayıncı kuruluş ile olan anlaşmada 3 yılı tamamladık. Bu sene 4’üncü yıldayız. Sözleşmemizde maalesef şu ana kadar herhangi bir anlaşma noktasına gelemedik. Son 3 yılda yayıncı kuruluş üzerine düşen bütün vecibelerini son kuruşuna kadar yerine getirmiştir. Ancak bu yıl sadece ödeyeceği yüzde 25 avansa mahsuben 500 milyon lira vermiştir. Bu parayı hakları nispetinde kulüplerimize aktarmış bulunmaktayız. Yayıncı kuruluşun TFF ile yaptığı sözleşmeye harfiyen, bütün maddelerine uymasını istiyoruz. Bununla ilgili dün noterden gerekli ihtarnameyi gönderdik. Şimdi beklediğimiz ve istediğimiz, yayıncı kuruluşun aramızdaki bütün maddelerine uyması” ifadelerini kullanmıştı.

SEPİL: ‘ALMAMIZ GEREKEN PARANIN TAMAMINI ALAMADIK’

Kulüpler Birliği Başkanı Sepil ise, “Son birkaç saattir ne kadar zor bir futbol ekonomisi olduğunu tartışıyoruz. Kovid-19 salgını ile kulüplerin gelirlerinde çok önemli bir azalma oldu. Sadece Türkiye’de değil maalesef dünyanın bütün ülkelerinde var. Kulüplerin iki ana gelir kalemi var. Bir tanesi yayın geliri diğeri de maç günü gelirleri. Ligde 5’inci haftayı oynamamıza rağmen yayıncı kuruluş ile anlaşmamıza göre almamız gereken paranın tamamını alamadık. Bu konuda rakamlarla ilgili bir uzlaşma sağlanamadı. Anlaşma 3 yıl önce imzalandığında yarısı dolar, yarısı da Türk Lirası olarak belirlenmişti. Yayıncı kuruluşun geçen sene haklı bir talepleri vardı. Salgınla ilgili uğradıkları zararın tanzimini istediler. Bu konuda da TFF ile Kulüpler Birliği’nin onayıyla anlaşıldı. Ancak onun üzerine ekonomik olarak indirim verebilecek durumumuz yok. Biz, yayıncı kuruluşun kontratın koşullarına uyulmasını talep ediyoruz”” sözleriyle tepkisini dile getirmişti.

YAYINCI KURULUŞ KRİZİ NEDEN VARDI? Yayıncı kuruluş beIN Sports, kulüplere yapması gereken ödemede indirim talep etmişti. Yıllık 500 milyon dolar olan ve 5.80 liradan dolar kurunu sabitleyen mevcut anlaşma, yayıncı kuruluşun bu miktarda indirim istemesiyle krize girmişti. Kulüpler Birliği, geçen sene yapılan 90 milyon dolarlık indirimin bir kere olacağını söylerken, yeni bir indirimin kabul edilemeyeceğini belirterek isteğe karşı çıkmıştı. Buna karşın Digiturk, kulüplere 220 milyon dolar verebileceğini iletmişti.

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“SAĞLIK BAKANLIĞI’NA BAŞVURDUK”

Öte yandan maçların yüzde 30 kapasiteyle seyircili oynanmasını istediklerini ve bu talebi Sağlık Bakanlığı’na ilettiklerini söyleyen Özdemir, “Futbol, seyirciyle oynanınca güzel. Bugüne kadar sadece localarımızda yüzde 50 kapasite kullanma kararını aldık ve bunu uyguluyoruz. Ancak bu yeterli değil. UEFA’nın da isteği olan yüzde 30kapasiteyle seyircili maçların oynanmasını talep etmekteyiz. Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde, Sivasspor ise UEFA Avrupa Ligi’nde Türkiye’mizi temsil etmektedir. Önümüzdeki hafta çarşamba günü Başakşehir’in Paris Saint-Germain ile, onu takip eden perşembe günüde Sivasspor’un İsrail’in Maccabi Tel Aviv takımıyla maçları var. UEFA’nın kararı da ilgili ülkelerin resmi kurumları onay verdiği takdirde bu maçların yüzde 30seyirciyle oynanmasıdır. TFF ve Kulüpler Birliği ortak olarak istediğimiz, Süper Lig, Türkiye Kupası, Avrupa Kupası müsabakaları ile kasım ayındaki 2 milli maçımızın yüzde 30 seyirci kapasitesiyle oynanması. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kuruluna bu talebimizi resmi olarak ilettik. Onun cevabını bekliyoruz” ifadelerini kullanmıştı.