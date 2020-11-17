Ryan Babel’in corona virüsü testi pozitif

Galatasaray, milli takım arası sonrasında yapılan korona virüs testlerinde 3 futbolcunun pozitif çıktığını, milli takımlarda bulunan 2 futbolcunun da pozitif olmasıyla beraber vaka sayısının 5 olduğunu açıklamıştı.

Bu isimlerden birinin milli takım kampında bulunan Ryan Babel olduğu açıklandı. Galatasaray’ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, ülkesinin Polonya ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi maçı kadrosuna dahil edilmedi.

İLGİLİ HABER Arda Turan corona virüse yakalandığını açıkladı

Hollanda Milli Takımı’nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Kovid-19 testi pozitif çıkan Babel’in, Polonya kafilesinde yer almayacağı ve Hollanda’da kalacağı belirtildi.

Hollanda’nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup karşılaşması için Polonya’ya 22 oyuncu ile seyahat edeceği açıklandı.