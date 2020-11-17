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Sözcü

Ryan Babel’in corona virüsü testi pozitif

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel'in corona virüsü testinin pozitif çıktığı ve ülkesinde kalacağı açıklandı.

Güncellenme: 13:33, 17/11/2020
Haberler Futbol
Ryan Babel’in corona virüsü testi pozitif

Galatasaray, milli takım arası sonrasında yapılan korona virüs testlerinde 3 futbolcunun pozitif çıktığını, milli takımlarda bulunan 2 futbolcunun da pozitif olmasıyla beraber vaka sayısının 5 olduğunu açıklamıştı.

Bu isimlerden birinin milli takım kampında bulunan Ryan Babel olduğu açıklandı. Galatasaray’ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, ülkesinin Polonya ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi maçı kadrosuna dahil edilmedi.

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Hollanda Milli Takımı’nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Kovid-19 testi pozitif çıkan Babel’in, Polonya kafilesinde yer almayacağı ve Hollanda’da kalacağı belirtildi.

Hollanda’nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup karşılaşması için Polonya’ya 22 oyuncu ile seyahat edeceği açıklandı.

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