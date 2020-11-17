Nuri Şahin: Harvard’a giderken kimse beni…

Milli takım arasını Antalya Belek’te bulunan Regnum Carya Oteli’nin sahasında değerlendiren Fraport TAV Antalyaspor’da yıldız futbolcu Nur Şahin, DHA’nın sorularını yanıtladı.

Antalyaspor’un kendisine sunduğu projenin takıma katılmasında büyük rol oynadığını söyleyen 32 yaşındaki futbolcu, “Antalyaspor beni sunduğu projeyle ikna etti. Özellikle gençlere yaptıkları yatırımlar ve benim burada nasıl bir rol alacağıma dair yaptığımız konuşmada başkanımız beni çok etkiledi. Buraya gelmemdeki en büyük etken de bu oldu. Werder Bremen ile sözleşme bittiğinde birkaç alternatifim vardı. Benim için en güzel ve en doğru yer Antalyaspor’du ve burayı seçtim” ifadelerini kullandı.

HARVARD’A KABUL EDİLMESİ

Harvard Üniversitesi’nde eğitim almanın bir kariyer planlaması olduğunu söyleyen Nuri Şahin, şunları söyledi:

“Futbolcular hakkında zeki değil diye ön eleştiriler yapılıyor. Bunu söyleyenlere şunu söylemek istiyorum: Bu seviyede futbol oynamak zeka işi. Bu kolay bir iş değil. Sadece saha içinde değil, saha dışında da öz veri isteyen bir iş. Futbolcuların zeki olduğuna eminim. Yoksa bu işi bu seviyelerde uzun yıllar yapmak imkansız. Harvard konusu da gündeme geldiğinde insanlar beni çok onore etti. Bu kendime yıllarca yaptığım yatırımın bir meyvesi. Harvard’a giderken kimse beni sadece futbolculuk geçmişimle kabul etmedi. Bana, ‘Buraya eğitime dünyanın önemli şirketlerinin yöneticileri gelecek. Onların senden neler öğrenebileceğine inanıyorsun’ diye sordular. Sadece senin öğrenmene dayalı değil, aynı zamanda senin de diğer katılımcılara bir şeyler öğretmen gerektiğine inanan bir yer Harvard… Bu bir ekip işi ve biz 6 ay boyunca çok çalıştık, makaleler okudum, orada eğitim almaya hazır olduğumu ispat ettim. Eğitimime farklı alanlarda devam ediyorum.”

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“YAKLAŞIK 30 BİN KİŞİYE TEMİZ SU SAĞLAMIŞ OLACAĞIZ”

Etiyopya’da ihtiyaç sahipleri için su kuyusu açan ve yaptığı yardımlar için Şahin, “Bu konuları konuşmayı çok seven birisi değilim. Ben bu olaya tek seferlik bakmıyorum. Etiyopya bir fitilin ateşlenmesiydi ama dünyada insanların temiz suya ulaşması konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Etiyopya’daki su kuyularımız açılıyor. 3 tane açıldı, 2 tane de açılacak. Yaklaşık 30 bin kişiye temiz su sağlamış olacağız. İnsanların bu pandemi sürecinde temiz suya daha çok ihtiyacı oldu” açıklamasında bulundu.

“BAŞARMAK İSTEDİKLERİMİN ÇOĞUNU BAŞARDIM”

Kariyerinde önemli işlere imza attığına vurgu yapan Şahin, “Başarmak istediklerimin çoğunu başardım. Küçük bir çocukken çok büyük hayallerim vardı. Onları başardığımı düşünüyorum. Sadece Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmayı çok istedim ama Bayern Münih’e karşı son dakikada yediğimiz golle kupayı kaçırmıştık. Şampiyonlar Ligi’ni kazanmış olsaydım herhalde hiçbir eksiğim olmayacaktı. Kim bilir belki günün birinde yönetici olarak kaldırırım o kupayı” ifadelerini kullandı.

“BORUSSIA DORTMUND TARAFTARIYIM”

Birçok anı biriktirdiğini söyleyen Şahin, “Bir futbolcunun yapacağı en güzel şey anılar biriktirmek. Borussia Dortmund’un yeri bende ayrı… Türkiye’deki çocuklar nasıl Galatasaraylı, Beşiktaşlı ve Fenerbahçeli oluyorsa ben de Borussia Dortmund taraftarıyım. Liverpool, Madrid’ten çok farklı bir kulüp… Real Madrid’in yapısı ve futbola bakış açısı Liverpool’dan çok farklı… İkisi de çok başarılı ve farklı yollardan gitmiş, çok büyük tarihe sahip iki kulüp. İyi ki oralarda forma giymişim. Bugünkü vizyona sahip olmamda bu iki kulüp bana çok katkı sağladı” açıklamasında bulundu.

“MİLLİ TAKIMDA ÇOK İYİ BİR JENERASYON YAKALADIK”

Türkiye A Milli Futbol Takımı’ndan da övgüyle bahseden Şahin, “Heyecan veren, enerjisi yüksek bir milli takımımız olduğunu düşünüyorum. Onları izlerken çok büyük keyif alıyorum. Sadece ben değil, izleyen herkes heyecanlanıyordur. Çok iyi bir jenerasyon yakaladık. Başarılı olabilecek bir jenerasyon… Şenol hoca gibi yeri geldiğinde bir ağabey, yeri geldiğinde bir baba olabilecek bir hocaya sahipler. Tecrübeli ve genç oyunculardan kurulu heyecan veren bir milli takımımız var. Onları bir ağabeyleri, bir taraftarları ve hayranları olarak destekliyorum” ifadelerini kullandı.