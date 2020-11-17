Milli Takım’ın rakibi Macaristan’da Szoboszlai kadrodan çıkarıldı

A Milli Takımımız ile oynayacakları maç öncesi Macaristan’da Dominik Szoboszlai şoku yaşanıyor… Macaristan Futbol Federasyonu, Avusturya'da uygulanan karantina kuralları gereği Dominik Szoboszlai’nin maç kadrosundan çıkarıldığını ve RB Salzburg'a geri döndüğünü açıkladı.
Macaristan’da Szoboszlai dışında yıldız kalecileri Peter Gulacsi ve stoper Willi Orban sakatlıkları, Roland Sallai ise karantina kuralları gereği kamp kadrosundan çıkarılmıştı.
FIFA’nın yeni kuralları çerçevesinde pandemi sürecinde kulüplerin bu gibi durumlarda oyuncuları milli takımlara göndermeme hakkı bulunuyor.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup altıncı ve son maçında çarşamba günü deplasmanda Macaristan ile karşı karşıya gelecek. Puskas Arena’da oynanacak mücadele TSİ 22.45’te başlayacak ve TRT 1’den naklen yayımlanacak.