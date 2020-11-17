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Sözcü

Marco Rossi: Türkiye’nin gücünün farkındayız

A Milli Takımımız ile yarın (Çarşamba) karşı karşıya gelecek olan Macaristan'da teknik direktör Marco Rossi, Türkiye’nin güçlü bir kadroya sahip olduğunu söyledi.

Güncellenme: 19:36, 17/11/2020
Haberler Futbol
Marco Rossi: Türkiye’nin gücünün farkındayız

Macaristan Teknik Direktörü Marco Rossi, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup son maçında Türkiye ile yarın oynayacakları karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu.

İzlanda'yı yenip, Sırbistan ile berabere kaldıklarını hatırlatan Rossi, “Sırbistan maçında ilk yarıda çok iyi performans gösterdik. İkinci yarıda beklediğim performans sergileyemedik. Yarınki maçta da iyi performans göstermemiz lazım. Endişeli değilim. Öz güvenimiz var. Oyuncularıma güveniyorum. Türkiye çok güçlü bir kadroya sahip. Çok yetenekli oyuncuları var. Çoğu Avrupa'nın en iyi liglerinde oynuyorlar. Onların gücünün farkındayız. Takım olarak oynarsak kazanabiliriz” diye konuştu.

macaristan Marco Rossi türkiye UEFA Uluslar Ligi
Yayınlanma Tarihi:19:34,