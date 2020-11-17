SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Skor spor haberleri
Sözcü

Galatasaray’da üç futbolcu daha pozitif

Galatasaray, daha önce iki olan corona virüsüne yakalanan futbolcu sayısının beşe yükseldiğini duyurdu.

Güncellenme: 10:10, 17/11/2020
Haberler Futbol
Galatasaray’da üç futbolcu daha pozitif

Galatasaray, milli takım arası sonrasında yapılan korona virüs testlerinde 3 futbolcunun pozitif çıktığını, milli takımlarda bulunan 2 futbolcunun da pozitif olmasıyla beraber vaka sayısının 5 olduğunu açıkladı.

Sarı-kırmızılıların konuyla ilgili resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, “Milli takım arası sonrası Galatasaray futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolardaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Lic Hospital’ın katkılarıyla dün yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve 3 oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır. Milli takımlarda yapılan tetkiklerde sonuçları pozitif çıkan 2 oyuncumuzla beraber Covid-19 vaka sayımız 5 olmuştur” denildi.

Corona galatasaray