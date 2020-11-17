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Sözcü

Ersan İlyasova, Sacramento Kings’e takaslandı

Sacramento Kings'ten Bogdan Bogdanoavic'i kadrosuna katan Milwaukee Bucks, Sırp yıldız karşılığında Ersan İlyasova'nın yanında iki oyuncuyu daha takımdan gönderdi.

Güncellenme: 20:25, 17/11/2020
Haberler Basketbol
Ersan İlyasova, Sacramento Kings’e takaslandı

NBA’de yeni sezon 22 Aralık’ta başlayacak. Yeni sezon heyecanı öncesinde takımlar kadrolarında değişiklikler yapmaya başladı.

Geçen sezon Doğu Konferansı ve genel sıralamanın lideri olan Milwaukee Bucks, Miami Heat’e play-off yarı finalinde elenerek büyük bir sürprize imza atmıştı.

Gelecek yıl play-off’ta daha da ileri gitmeyi hedefleyen Bucks, Sacramento Kings’ten Bogdan Bogdanoavic’i kadrosuna kattı. Bucks, Sırp yıldız karşılığında milli basketbolcu Ersan İlyasova, Donte Divincenzo ve DJ Wilson’ı da Kings’e gönderdi.

NBA’de daha önce Atlanta Hawks, Philadelphia 76ers, Oklahoma City Thunders, Detroit Pistons formaları giyen Bucks’tan sonra Kings forması giydiği taktirde 7. takımıyla NBA’de sahne alacak.

Milli basketbolcu geçen sezon 63 maça çıkarak; 6.6 sayı, 4.8 ribaunt ve 0.8 asist ile oynadı.

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