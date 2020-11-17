Bu takıma yetmez

Rusya maçıyla birlikte bir anlamda 2020'nin lanetini de kıran A Milli Takımımız 6 maç ve neredeyse 1 yıl aradan sonra galibiyet aldı. Büyük umutlar bağladığımız millilerin kazanamama hasretini dindirmesi ve Sırbistan'ın da istediğimiz sonucu alması bardağın dolu tarafındaydı. Peki ya bardağın boş tarafı? Rusya maçında ortaya konan futbol yakın (Macaristan) ve uzak gelecek (Euro 2020) adına soru işaretleri barındırıyor.

SÖZCÜ yazarı Yasin Yıldırım, bu soru işaretlerini masaya yatırdı…

FUTBOLCULARIMIZ MAÇ SEÇİYOR

Futbolseverlerin Türkiye Kupası maçlarına bakışı gibi Uluslar Ligi de bizim futbolculara angarya geliyor. Covid-19 belası ve sıkışan fikstür yüzünden yükleri artan futbolcuların tam kapasitelerini sahaya yansıtmaktan çekinmeleri de bir başka neden.

Bizim takımın karakteri coşku. Artık bize özgü olan kaos futbolunu seviyoruz; işin çığırından çıktığı, tüm taktiklerin bu çılgınca hücum anlayışında çaresiz kaldığı oyunu… Son Almanya maçında gördük. Bu yüzden Euro 2020 için enseyi karartmamak lazım.

GÜNEŞ’İN İSTEDİKLERİ OLMUYOR

Saha içine baktığımızda Şenol Güneş'in takım üzerindeki etkisini kaybettiği izlenimi oluşuyor. Son maçlarda milliler, Güneş'in istediğini yapamıyor. Maçların geneline bakarsak rakibe oyunumuzu kabul ettiremiyoruz, baskı yiyoruz, tempo bulamıyoruz.

Şenol Güneş'in vazgeçemedikleri ve kolay vazgeçtikleri var. Hocanın Yusuf Yazıcı'yı, Ozan Kabak'ı kaybetme lüksü yok. Şenol Güneş, Milan'da harikalar yaratan Hakan Çalhanoğlu'nu kazanmalı, Hakan da saygı kazanmak için artık 10 numaranın hakkını vermeli.

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