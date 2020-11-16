TFF’nin verdiği cezayı milletvekili ödedi

Süper Lig’de oynanan Hes Kablo Kayserispor-Hatayspor maçında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), sarı-kırmızılı kulübe, localarda bulunan taraftarlarının maske takma zorunluluğuna ve sosyal mesafe kuralına uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar vermişti.

Verilen ceza sonrasında MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, 24 bin TL’yi kendisinin ödeyeceği sözünü vermişti. Baki Ersoy verdiği sözü tutarak cezayı ödedi. Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı da, ödenen cezanın dekontunu sosyal medya hesabından paylaşarak, “Kayserisporumuzun yanında olan, sahip çıkan, sevinciyle sevinen, üzüntüsüyle üzülen herkes bu şehrin öz evladıdır. Sayın Vekilimize düşüncesi ve desteği için çok teşekkür ederiz” notunu yazdı.