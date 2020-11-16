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Sözcü

San Marino iki maç yenilmeyince gözyaşlarını tutamadı

UEFA Uluslar Ligi D Ligi'nin 2. Grubu'nda yer alan Avrupa en zayıf futbol ülkelerinden San Marino, kıtanın bir diğer küçük ülkesi Cebelitarık ile 0-0 berabere kaldı. San Marino üst üste iki maçta da sahadan birer puanla ayrılınca takımın stoperi Rossi, karılaşma sonunda gözyaşlarına hakim olamadı.

Güncellenme: 08:04, 16/11/2020
Haberler Futbol
San Marino iki maç yenilmeyince gözyaşlarını tutamadı

FIFA sıralamasında 210. sırada bulunan İtalya toprakları içerisinde hiçbir denize kıyısı olmayan mikro devlet San Marino, tarihindeki 150. maçında bir ilki yaşadı. UEFA Uluslar Ligi’ndeki Liechtenstein maçının ardından Cebelitarık ile de 0-0 berabere kalan takım, ilk kez üst üste yenilmedi ve bu maçlarda kalesini gole kapatarak bir başka başarıya imza attı!

Hayatlarını başka mesleklerden kazanan ancak yarı-profesyonel olarak da San Marino Milli Takım formasını giyen futbolcular, 0-0’lık maç sonrasında büyük sevinç yaşadı.

Takımın 33. yaşındaki stoperi Dante Rossi, maç sonundaki röportajında üst üste aldıkları 2 puanın mutluluğunu gözyaşları dökerek gösterdi. 5 kez milli takım forması giyen Rossi, “Kendime söz vermiştim, ağlamayacaktım ama gözyaşlarımı tutamadım. Güzel ülkeme armağan olsun” dedi.

San Marino’nun tek uluslararası zaferi, Nisan 2004’te Liechtenstein’a karşı oynanan hazırlık maçında alınan 1-0’lık galibiyet.

Dante Rossi san marino UEFA Uluslar Ligi
Yayınlanma Tarihi:08:03,