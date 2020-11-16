Rafael: Daha önce Beşiktaş’tan teklif aldım

Şampiyonlar Ligi’ndeki Manchester United karşısında olağanüstü bir performans ortaya koyan Başakşehir’in Brezilyalı yeni yıldızı Rafael, verdiği röportajda Türkiye’deki ilk izlenimlerini ve transfer sürecini anlattı. Türkiye macerasına çok hızlı ve etkili bir performansla giriş yapan yıldız oyuncu daha önce Beşiktaş’tan da teklif aldığını söyledi. İşte Rafael’in beIN Sports’a verdiği röportaj…

“OKAN HOCA İLE GÖRÜŞTÜM”

Başakşehir’de çok mutluyum, beklentilerimi karşıladı. Galibiyetlerle havamızı yakaladık. Buraya gelmeden Okan hoca ile görüştüm, takımın vizyonunu ve misyonunu bana çok iyi aktardı. Fikirlerimizin örtüştüğünü gördüm. Verdiğim performansla da karşılığını verdiğimi düşünüyorum.

“MANU’YA ÇOK SEVİNDİM”

Manchester United ile oynamak harika hissettirdi. Orası yuvam, harika sezonlar geçirdim. Şampiyonlar Ligi’nde onlara karşı oynamak harika hissettirdi. Rakibimiz olduklarını öğrendiğimde çok mutlu oldum. Onlara karşı oynamak harika bir duygu. Bakıldığında Rafael’in kendini bulduğu kulüp olarak MANU’yu söylerim. Benim için özel bir maç oldu.

“BEŞİKTAŞ’IN TARAFTARI ATEŞLİYDİ”

Lyon’da oynarken Beşiktaş’a karşı oynamıştım. Stattan tüm oyuncular çok etkilenmişti. Çok gürültülü, ateşli bir taraftar grubu vardı. Sonunda tur atlatan biz olmuştuk, o önemliydi. Türkiye’den daha önce de teklif aldım, Beşiktaş’ın 2 sene önce bir teklifi oldu. Başka teklifler de aldım ama onları söylemeyeyim.

“ALEX BENİM İDOLÜM”

Türk futbolu hakkında bilgim var. Çok çılgın, coşkulu bir taraftar topluluğuna sahip bir lig. Birçok Brezilyalı Türkiye’de oynadı. Alex Fenerbahçe’de oynadı, benim idollerimden biri o. Gerek futbolculuk yönü, gerek karakteri üst seviyede. Muazzam bir oyuncu. Geride bıraktığı pozitif şeyler için teşekkür ediyorum. Onu sahada oynarken görmek, benim için ayrı bir duyguydu.

MESSİ Mİ RONALDO MU?

Messi çok üst seviye bir oyuncu ama ben birlikte oynadım, Ronaldo’yu seçerim. Benim için kolay bir tercih.

”ŞAMPİYONLUK İSTİYORUZ”

Taraftarlar tarafından iyi karşılandım, çok olumlu mesajlar aldım. Sezon sonunda takımı şampiyon yapmak ve Başakşehir taraftarlarını mutlu etmek istiyorum.