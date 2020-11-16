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Sözcü

Muslera’dan Harun Tekin’e mesaj

Galatasaray kalecisi Fernando Muslera, elmacık kemiği kırılan Fenerbahçe kalecisi Harun Tekin'e mesaj gönderdi.

Güncellenme: 08:44, 16/11/2020
Haberler Fenerbahçe
Muslera’dan Harun Tekin’e mesaj

Milli takım arası nedeniyle Karagümrük ile hazırlık maçı yapan Fenerbahçe’de büyük talihsizlik yaşandı. Sarı-lacivertli takımın kalesini koruyan 31 yaşındaki Harun Tekin’in elmacık kemiği kırıldı.

Hastaneye kaldırılan tecrübeli file bekçisi ameliyatın ardından 1 ay sonra sahalara geri dönecek ve koruyucu maske takacak.

Bu sakatlığın ardından Galatasaray’da da sakatlığı nedeniyle sahalardan uzan kalan Fernando Muslera’dan “geçmiş olsun” mesajı geldi.

Instagram’dan paylaşımda yapan Muslera, “Geçmiş olsun büyük adam” notuyla Harun’un fotoğrafını paylaştı.

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