Mahkeme, Galatasaray Başkan Mustafa Cengiz’i haklı buldu

Hayati ARIGAN / SÖZCÜ Galatasaray Spor Kulübü’nün 2019’daki Mali Genel Kurulu’nda bazı yöneticiler oylamada usulsüzlükler olduğunu iddia ederek yönetim kurulunun idari açıdan ibra edilmemesi kararı aldı. Galatasaraylı yöneticiler; Yusuf Günay, Abdürrahim Albayrak ve Mahmut Recevik de, yönetim kurulunun ibra edilmeme kararının iptali için mahkemeye başvurdu. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz de, davaya feri müdahil olarak katıldı.

İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada, tarafları avukatları temsil etti.

BİLİRKİŞİ RAPORU MAHKEMEYE ULAŞTI

Bilirkişi raporunun dosyaya ulaştığını belirten mahkeme, rapora karşı feri müdahil Mustafa Cengiz, bir kısım davacılar, bir kısım feri müdahiller, birleşen dosyadaki davacılar ve davalı Galatasaray Spor Kulübü Derneği avukatları tarafından itiraz edildiğini, bu yönde dilekçeler sunulduğunu hatırlattı.

Beyanı sorulan davacılar avukatı Ömer Faruk Kırbıyık, bilirkişi raporunda lehlerine olan hususların kabulüne karar verilmesini isterken, “Aleyhimize olan hususların reddini ve davamızın kabulünü talep ediyoruz. Yargıtay kararları doğrultusunda tüzük 59. maddesinin yürütülmesini durdurulmasını da talep ederiz. Hukuki menfaatleri bulunmadığı kanaatinde olduğumuz için feri müdahale taleplerinin reddini isteriz.” dedi.

MEHMET CENGİZ’İN AVUKATI: BİLİRKİŞİ RAPORU LEHİMİZE

Feri müdahil Mustafa Cengiz’in avukatı Zekeriya Güngör de, “Bilirkişinin lehimize olan kısımları doğru değerlendirilmiştir. İbraya ilişkin toplantı yapma usulü ve esaslarına ilişkin ve tüzüğün 59. maddesine ilişkin bilirkişini tespitleri yerinde olmakla, davanın kabulüne karar verilmesini talep ederiz. Feri müdahale taleplerinin reddini talep ederiz. Hukuki menfaatleri bulunmadığı kanaatindeyiz.” ifadesini kullandı.

YÖNETİMİN İBRA EDİLMEMESİ ORTADAN KALKTI

Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme, Galatasaray Spor Kulübü Derneği’nin 23 Mart 2019 tarihli olağan genel kurul gündeminin 8. maddesi kapsamında alınan “yönetim kurulunun yönetsel açıdan ibra edilmemesi” yönündeki genel kurul kararının iptaline hükmetti. Mahkeme, fazlaya ilişkin diğer talepleri ise reddetti.

6 ayrı mahkemede açılan ve asıl dava dosyasıyla birleşen diğer davalar hakkında ise “davaların genel kurul kararına yönelik talepler yönünden hak düşürücü süre nedeniyle” reddine yönelik hüküm kurdu.

Mahkeme, bu davalardaki fazlaya ilişkin diğer talepleri de reddetti.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Galatasaray Kulübü’nün 23 Mart 2019’daki Mali Genel Kurulu’nda, Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulunun idari açıdan ibra edilmemesi krize yol açmıştı. Seçim sürecine girmesi beklenen Galatasaray’da mahkemeye giden yönetim kurulu üyeleri Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay, mevcut yönetimin görevine devam edebilmesi için idari tedbir kararı aldırmıştı. Bu kararla seçim zorunluluğu ortadan kaldırılmıştı.

Galatasaray Kulübü’nün avukatları da tedbir kararının kaldırılması talebiyle itirazda bulunmuştu, bu itirazlar reddedilmişti. Bazı divan kurulu üyeleri de televizyonlarda yayınlanan görüntüler nedeniyle itham altında kaldıklarını belirterek, feri müdahillik talebinde bulunmuştu.

Davaya bakan İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesi, 14 Kasım 2019 tarihli duruşmada Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz’in de davacı feri müdahil olarak katılmasına ve dosyanın rapor alınması için bilirkişiye gönderilmesine hükmetmişti.