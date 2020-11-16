Luis Suarez’den şok haber! Barcelona maçını kaçıracak…

Atletico Madrid’ın Uruguaylu süper starı Luis Suarez’in corona virüsü testinin pozitif çıktı… Uruguay Milli Takım kampında bulunan Suarez’in rutin olarak yapılan testlerinin sonucunun pozitif geldiği açıklandı… Federasyondan yapılan açıklamada Uruguay Milli Takımı’nda Rodrigo Munoz ile birlikte Matias Faral isimli teknik ekip çalışanının da testinin pozitif olduğu belirtildi.

21 Kasım’da Wanda Metropolitano’da Barcelona ile oynanacak karşılaşma öncesinde Atletico Madrid cephesinde Luis Suarez’in pozitif test haberi büyük yankı uyandırdı.

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BU MAÇ ONUN İÇİN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYORDU

Testi pozitif gelen Suarez’in eski takımı Barcelona’ya karşı oynama ihtimali neredeyse imkansız. Katalan ekibinden olaylı bir şekilde ayrılan Suarez’in bu maçta forma giyme isteği bir hayli fazlaydı.

İspanyol basını Suarez’in yokluğunda Atletico Madrid’in gol yollarında büyük sıkıntı çekmesinin yanında golcünün eski takımına karşı oynayamayacak olmasının da futbolseverleri önemli bir hikayeden mahrum bırakacak. Suarez geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Barcelona karşısında gol atması halinde sevinmeyeceğini ve bu karşılaşmanın manevi olarak kendisi için büyük önem taşıdığından bahsetmişti.

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Luis Suarez, Messi ile başlayan Barcelona’daki krizin ardından ayrılık kararında diretmiş ve Atletico Madrid’e transfer olmuştu. 33 yaşındaki yıldız Atletico Madrid formasıyla La Liga’da çıktığı 9 maçta 7 gol kaydetmişti.