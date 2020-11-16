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Sözcü

Frutti Extra Bursaspor’un Avrupa’daki maçları ertelendi

Sekiz kişide corona virüsü testi pozitif çıkan Frutti Extra Bursaspor'un 7Days EuroCup'ta Nanterre 92 ve Promitheas Patras ile oynayacağı maçlar ertelendi.

Güncellenme: 11:56, 16/11/2020
Haberler Basketbol
Frutti Extra Bursaspor’un Avrupa’daki maçları ertelendi

Frutti Extra Bursaspor’da 8 kişide corona virüsü görülmesi üzerine, temsilcimizin 7Days EuroCup’ta Nanterre 92 ve Promitheas Patras’a karşı oynaması planlanan karşılaşmalar ertelendi.

Organizasyon tarafından yapılan açıklamaya göre; Frutti Extra Bursaspor’un, Fransa temsilcisi Nanterre 92 ve Yunanistan temsilcisi Promitheas Patras ile oynaması planlanan karşılaşmalar, yeşil-beyazlı ekipteki corona virüsü vakaları nedeniyle ertelendi. Maç tarihlerinin önümüzdeki günlerde, organizasyon tarafından duyurulacağı belirtildi.

Frutti Extra Bursaspor’da 4 oyuncu, 3 teknik kadro personeli ve 1 idari kadro personelinin corona virüsü testleri pozitif sonuçlanmıştı.

Frutti Extra Bursaspor