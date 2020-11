FIFA 21’de David Beckham’ı görebiliriz

İngiliz futbolunun efsanelerinden ve emekli olduktan sonra iş insanı olup, MLS’te takım takibi olmaktan ESport takımı kurmaya kadar geniş bir yelpazeye açılan David Beckham, yıllar sonra EA Sports’a geri dönüyor…

FIFA serisi oynayanların son olarak 2013 yılında kadrolarına alabildikleri David Beckham’ın oyun içerisindeki emekli futbolculara özel ‘İkon’ kart serisine eklendiği ortaya çıktı.

Bir diğer futbol oyunu olan PES ile anlaşması biten İngiliz efsanenin, FIFA 21’de 3 kartı bulunuyor. Oyunda ‘Baby’ diye geçen ve ilk yıllarını gösteren kart 87, ‘Mid’ olarak tanımlanan kariyeri ortalaması 89 ve ‘Prime’ denilen ikon kartların en yüksek seviyeleri olan zirve kart ise 92 olarak görülüyor.

92’lik kartta David Beckham’ın şut özelliği 87, pas özelliği 95 ve driblingi 88 olarak görünürken, FIFA oyuncularının iştahını kabartan özelliklere sahip.

Sağ ayağını yeşil zemin üzerinde adeta eli gibi kullanan Beckham’ın zayıf ayağı (Sol) 3 yıldız almış durumda.

DAY OFF TODAY DUDES!

TOMORROW WE GO AGAIN

DID YOU ALL SEE THE NEWS??

DAVID BECKHAM COMING TO FIFA 21??? @Gentle_LoungeRT @The2020Squad pic.twitter.com/FsCFyCCwVf

— Mack24hd (@mack24hd) November 14, 2020