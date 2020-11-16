Ertuğrul Sağlam’ın Covid-19 testi pozitif çıktı

Yılport Samsunspor Kulübü’nden yapılan yazılı açıklamada teknik direktör Ertuğrul Sağlamın Covid-19 testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Açıklamada, “Bugün genel menajerimiz Mustafa Aztopal ve teknik direktörümüz Ertuğrul Sağlam’ın semptomatik belirtiler göstermesi neticesinde yapılan testlerinin pozitif çıktığını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız.

‘EV İZOLASYONLARI VE TEDAVİLERİ DEVAM…’

Tedavilerine ve ev izolasyonlarına hemen başlanan ve genel sağlık durumları iyi olan teknik direktörümüz Ertuğrul Sağlam ve genel menajerimiz Mustafa Aztopala geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Geçtiğimiz günlerde semptomatik belirtiler neticesinde yapılan testleri sonucunda Covid-19 test sonuçları pozitif çıkan başkanımız Yüksel Yıldırım ve başkan yardımcımız Mustafa Kemal Erkanatın ev izolasyonları ve tedavileri devam etmekte, genel sağlık durumları ise iyi seyretmektedir.

Yine aynı tarihte testi pozitif çıkan Samsunspor Kulübü Basketbol Şubemizin Başkanı Jasper Yıldırım ise tamamen iyileşmiş ve herhangi bir belirtisi kalmamıştır. Tüm başkan ve yöneticilerimize acil şifalar ve sağlıklı geri dönüşler diliyoruz” denildi.