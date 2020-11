Arjantin’in yaşayan efsanesi, ‘savaşçı’ Javier Mascherano kariyerini noktaladı!

Arjantin Milli Takımı’nın ve Avrupa futbolunun simge isimlerinden olan Javier Mascherano, 17 yıllık kariyerinin ardından 36 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı. Ülkesinde futbolun mihenk taşı ve aynı zamanda forma giydiği kulüplerde daima lider bir karakter olan Mascherano, şüphesiz tarihin en başarılı Arjantinli futbolcularından biri olarak kariyerine nokta koydu.

5 farklı ülkeden ve üç kıtadan toplamda 7 kulüpte forma giyen Mascherano, kariyerinde River Plate, Barcelona, Corinthians, Liverpool gibi önemli kulüplerde futbol oynadı. Mascherano, son takımı Estudiantes’in Argentino Juniors’a 1-0 yenildiği maçtan sonra sürpriz bir açıklama ile futbola veda etti.

“Mesleğimi yapabileceğim en yüksek düzeyde yüzde 100’ümle mücadele ettim ve bir süredir bu zorlaşmaya başladı. Bazen sonu seçme şansınız olmaz, bu kendiliğinden olur” diyerek vedasını açıklayan Arjantinli efsane, geriye başarılarla dolu bir yaşam bıraktı. Barcelona’da forma giydiği 8 yılda beş La Liga, iki Şampiyonlar Ligi dahil 19 şampiyonluk yaşayan Mascherano, Diego Maradona’nın Arjantin Milli Takımı Teknik Direktörü olduğu dönemde ilk 11’ini açıklarken “Mascherano artı 10 futbolcu” sözleriyle onore ettiği bir yıldızdı.

147 kez Arjantin Milli Takımı forması giyerek milli takım formasını en çok giyen oyuncu olan, 4 kez Dünya Kupası’na katılan ve 2004 ile 2008 Olimpiyatları’nda iki altın madalya kazanan Mascherano’nun başarılarla dolu yıllarına göz atalım…

“Siyasi, sosyal ve sportif yaşamın hiçbir alanında onlar gibi değilsek, neden Almanlar gibi kazanmamızı istediklerini asla anlamayacağım.” -Javier Mascherano

8 Haziran 1984’te Arjantin’in San Lorenzo şehrinde dünyaya gözlerini açan Mascherano, River Plate’in altyapısında futbola başladı. Ancak onu sahneye ilk çıkaran kişi dönemin Arjantin Milli Takım Teknik Direktörü Marcelo Bielsa oldu. Henüz 19 yaşında olan ve River Plate ile A takıma bile çıkmamış Mascherano’yu 16 Temmuz 2003’te Uruguay ile oynanan hazırlık maçında sahaya süren Bielsa, Arjantinli futbolcuyu futbol dünyasına kazandıran isimdi. Milli Takım’da galasını yapan Mascherano, günler sonra 3 Ağustos’ta Manuel Pellegrini yönetimindeki River Plate ile ilk maçına çıktı. İki sezon formasını giydiği Arjantin ekibinde 2004’te Clausura şampiyonu olan Mascherano, 2005’te Corinthians’a imza attı.

Brezilya ekibinde bir sezon oynayan ve 30 maça çıkan Mascherano, burada da şampiyonluk yaşadıktan sonra o zamanlar Premier Lig’de kümede kalma mücadelesi veren West Ham United’ın dikkatini çekmeyi başardı. Corinthians’ta şampiyonluk yaşadığı takım arkadaşı Carlos Tevez ile birlikte West Ham United’ın yolunu tutan Mascherano için Avrupa günleri başlamış oldu. 2007’de kiralık gönderildiği Liverpool’da Şampiyonlar Ligi finalinde Milan’a kaybetseler de, oyunuyla kendisini kabul ettiren Mascherano 2018’de 22,5 milyon Euro’ya resmen Merseyside ekibinin oyuncusu oldu. Üç buçuk yıl formasını giydiği Liverpool’da fazla gol atmadı ama bu zaten onun ana özelliği değildi. Savunmaya olan katkısı, cesareti ve saha içindeki performansı, takımdaki dengeyi sağlayacak karakteristik bir oyuncuya ihtiyaç duyan Barcelona’ya transferine yol açtı.

2010 yılında 20 milyon Euro’ya transfer olduğu Barcelona’da, teknik direktör Pep Guardiola onu savunmanın merkezinde oynattı. Katalan ekibinde geçirdiği 8 sezonda 5 La Liga, biri Guardiola, diğeri Luis Enrique yönetiminde 2 Şampiyonlar Ligi ve iki Kulüpler Dünya Kupası olmak üzere yaşadığı 19 şampiyonlukla takımın en önemli parçalarından biri oldu. 2018 yılında 34 yaşındayken, Çin takımlarından Hebei China Fortune’a transfer oldu ve iki sezon forma giydikten sonra bu sezon başında Milli Takım’dan eski takım arkadaşı efsane isim Juan Sebastian Veron’un çağrısıyla Estudiantes’e transfer oldu.

