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A Milli Takım’da 4 yıldız kadrodan çıkartıldı!

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup’taki son maçında 18 Kasım’da deplasmanda Macaristan’la karşılaşacak olan A Millî Takımımızın 23 kişilik maç kadrosunda, Zeki, Cengiz, Enes ve Çağlar yer almayacaklar.

Güncellenme: 16:25, 16/11/2020
Haberler Futbol
A Milli Takım’da 4 yıldız kadrodan çıkartıldı!

A Milli Futbol Takımı’nda Uluslar Ligi’nde deplasmanda oynanacak Macaristan maçı öncesinde Mehmet Zeki Çelik, Cengiz Ünder, Enes Ünal ve Çağlar Söyüncü kadrodan çıkarıldı.

Milli Takımların sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki son maçında 18 Kasım'da deplasmanda Macaristan'la karşılaşacak olan A Milli Takımımızın 23 kişilik maç kadrosunda, Zeki, Cengiz, Enes ve Çağlar yer almayacaklar” denildi.

Ay-yıldızlılarda Cengiz Ünder kart cezası; Zeki Çelik, Enes Ünal ve Çağlar Söyüncü’nün ise sakatlıkları bulunuyor.

Puşkaş Arena’da oynanacak ve saat 22.45’te başlayacak karşılaşmayı Slovakya Futbol Federasyonu’ndan Ivan Kruzliak yönetecek. Kruzliak’ın yardımcılıklarını Tomas Somolani ve Branislav Hancko yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Filip Glova olacak.

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Yayınlanma Tarihi:16:16,