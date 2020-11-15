Son dakika… Fenerbahçe’de kaleci Harun Tekin’in elmacık kemiği kırıldı

Milli arayı değerlendirmek için Fatih Karagümrük ile hazırlık maçı yapan Fenerbahçe’de kaleci Harun Tekin sakatlanarak hastaneye kaldırıldı.

Mücadelenin 60. dakikasında ceza sahasına giren Jimmy Durmaz, pasını verdikten sonra kaleci Harun Tekin’in üzerinden atlamak istedi. Ancak Durmaz’ın sol ayağı, Tekin’in suratına çarpınca deneyimli file bekçisi acı içinde yerde kaldı. Maçın hakemi anında sağlık ekiplerini oyun alanına davet ederken, ilk belirlemelere göre Tekin’in sağ elmacık kemiğinde kırık olduğu tespit edildi.

Acil şekilde oyundan çıkartılan Tekin’in hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Harun Tekin’in yerine kaleye Oytun Özdoğan girdi.

Fenerbahçe’den konuyla ilgili olarak şu açıklama yapıldı:

Yüzüne aldığı darbe sonucu elmacık kemiği kırılan kalecimiz Harun Tekin'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Geçmiş olsun Harun pic.twitter.com/xMO90TukpD — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) November 15, 2020

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6 GOLLÜ MAÇ

Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesileri'nde oynanan hazırlık maçına sarı-lacivertli teknik direktör Erol Bulut, “Harun, Serhat, Lemos, Sadık, Mikael Askarov, Luiz Gustavo, Mert Hakan, Perotti, Sinan, Ademi, Cisse” 11'i le başlarken, Fatih Karagümrük takımı ise şu kadro ile mücadeleye başladı: “Aykut, Ramazan, Fatih, Koray, Alpaslan, Biglia, Zeki, Jimmy Durmaz, Aatıf, Sabo, Mevlüt.”

9. dakikada Sabo, Fatih Karagümrük'ü öne geçiren golü kaydetti. 23. dakikada sarı-lacivertlilerde Cisse topu ağlara göndererek, karşılaşmaya beraberliği getirdi. 40. dakikada Serhat, rakip fileleri havalandırarak sarı-lacivertlileri öne geçirdi. İlk yarının son anlarında Kemal Ademi skoru 3-1'e getiren golü attı. 82. dakikada Alpaslan Erdem'in golüyle skor 3-2 oldu. 85. dakikada Sobiech Fenerbahçe filelerini 3. kez havalandırarak müsabakanın skorunu belirledi.