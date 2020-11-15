Sergio Ramos’un gecesi… Önce onur, sonra hüsran

UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup maçında İspanya, deplasmanda İsviçre ile 1-1 berabere kaldı. İspanya Kaptanı Sergio Ramos, 177. kez milli formayı giyerek, İtalyan efsane kaleci Gianluigi Buffon’a ait olan ‘Avrupa’da en çok milli olan futbolcu’ rekorunu kırdı. Avrupa’nın en fazla milli forma giyen futbolcusu unvanını eline geçiren Ramos, maçta ise iki kez gittiği penaltı noktasında kaleci Sommer’i geçemedi.

Karşılaşmanın 26. dakikasında Freuler ile öne geçen İsviçre, maçın ilk yarısını önde tamamladı. İkinci yarıda 57. dakikada İspanya’nın kazandığı penaltıda topun başında geçen Ramos’un vuruşunu Sommer kurtardı. İspanya, 80. dakikada bir kez daha penaltı kazandı. İlk penaltıyı kaçıran Ramos, bir kez daha topun başına geçti. Ancak 34 yaşındaki futbolcu, Sommer’i yine geçemedi.

İkinci penaltı sonrası Elvedi’nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan İsviçre, İspanya’nın baskısına son dakikaya kadar dayandı. Ancak 89. dakikada sahneye çıkan Gerard Moreno, beraberlik golünü ağlara bıraktı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi.

ULUSLAR LİGİ’NDE TOPLU SONUÇLAR

Lig A – Grup 3

Portekiz 0-1 Fransa

İsveç 2-1 Hırvatistan

Lig A – Grup 4

Almanya 3-1 Ukrayna

İsviçre 1-1 İspanya

Lig C – Grup 1

Azerbaycan 0-0 Karadağ

Güney Kıbrıs 2-1 Lüksemburg

Lig D – Grup 1

Malta 3-1 Andorra

Letonya 1-1 Faroe Adaları

Lig D – Grup 2

San Marino 0-0 Cebelitarık