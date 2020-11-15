Schumi ve Hamilton yalnız değil

FORMULA 1 pilotları için ‘dünyanın en iyi şoförleri' demek yanlış olmaz. 1950'lerden bu yana pistlerde yarışan bu isimlerin arasında rakamlarla ve başarılarıyla diğerlerinden öne çıkan Michael Schumacher ve Lewis Hamilton, doğal olarak ilk 2 sırada. Bu sporda yaptıklarıyla öncü olan ama hatırlanmayanlar da var…

DÜNYA televizyonlarının en popüler otomobil programı olan ve BBC'de yayınlanan Top Gear'ın gelmiş geçmiş en iyi pilotlar listesi, motor sporlarının en büyük organizasyonunun tarihine ve pilotların rekabetine ışık tutuyor. Hamilton ve Schumacher'in dışında listede kim var, bakalım:

JUAN MANUEL FANGIO (1911-1995): 4 farklı takımla 1950'lerde 5 şampiyonluk kazandı. Alfa Romeo, Ferrari, Mercedes ve Maserati'nin efsane araçlarını kullandı. 1957'deki son şampiyonluğunda 46 yaşındaydı. Bu sporu yakından takip edenlere göre Hamilton veya Schumacher'den önde.

JIM CLARK (1936-1968): Katıldığı 72 GP'nin 25'ini kazandı. 1963 ve 1965'in şampiyonu. Bir Formula 2 yarışında öldüğünde henüz 32 yaşındaydı.

AYRTON SENNA (1960-1994): 3 şampiyonluk, 41 birincilik. Karizmasıyla, pilotajıyla Formula 1'i başka bir seviyeye taşıyan; Brezilya'da futbolculardan çok sevilen isim. ‘Elo' adı verilen, pilotların en başarılı 5 yıllık dönemini kapsayan kıyaslamaya dayalı bir değerlendirmeye göre tüm zamanların en iyisi.

JACKIE STEWART: 81 yaşında. 3 şampiyonluk; 99 GP'nin 27'sinde birincilik. Formula 1 araçlarını tabuta benzetmesiyle ünlü.

STIRLING MOSS (1929-2020): Katıldığı 529 yarışın 212'sini kazandı. Formula 1'de şampiyonluk görmeyen en iyi pilot olarak tanımlanıyor.

ALAIN PROST: 65 yaşında. Senna'nın en büyük rakibiydi. 51 GP zaferi ve 4 şampiyonluk elde etti. Agresif sürüş tekniği ile hafızalarda.

NIKI LAUDA: 70 yaşında. 1976'da ölümden döndüğü kaza, Formula 1 tarihini değiştirdi. Kazadan 6 hafta sonra pistlere geri döndü. Ferrari ile 2, McLaren ile 1 şampiyonluk kazandı.

FERNANDO ALONSO: 39 yaşında. Ferrari hayranları, Lauda ve Schumacher'den sonra en çok 2005 ve 2006'da şampiyon olan İspanyol'u seviyor. Motor sporlarının farklı kategorilerinde yarışarak kendini yeniliyor.