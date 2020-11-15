Mustafa Şentop’tan Lewis Hamilton’a imalı kutlama: ‘Pist çok iyiymiş değil mi şampiyon?’

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Formula 1 Türkiye Grand Prix'ini kazanan Hamilton'a kupasını takdim etti. Ayrıca Başkan Şentop, İngiliz pilotu sosyal medya hesabından da tebrik etti.

Yarış sonrası Twitter hesabından bir paylaşım yapan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, “Formula 1’in İstanbul ayağını kazanan Mercedes Pilotu Lewis Hamilton’ın yeni şampiyonluğunu podyumda tebrik edip, kupasını takdim ettik. Pist çok iyiymiş değil mi şampiyon” ifadelerini kullandı.

Formula 1’in İstanbul ayağını kazanan Mercedes Pilotu Lewis Hamilton’ın yeni şampiyonluğunu podyumda tebrik edip, kupasını takdim ettik. Pist çok iyiymiş değil mi şampiyon. @LewisHamilton#TurkishGP #F1 pic.twitter.com/p7xiFWNIQG — Prof. Dr. Mustafa Şentop (@MustafaSentop) November 15, 2020

HAMILTON PİSTİ ELEŞTİRMİŞTİ

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Grand Prix öncesindeki antrenman turlarını Red Bull ve Ferrari’nin arkasında tamamlayarak yarışa 6. sıradan başlamıştı. Antrenman turlarının ardından pistten şikayetçi olan Hamilton, “Nedenini bilmiyorum ama zemini yeniden asfaltlamışlar. Bunun için milyonlar harcanmış. Islak yerlerde arabanın kontrolünü sağlamak imkansız. Burası harika bir pist… Burada uzun süredir yarış yapılmadığının farkındayım ama yeni asfalt için milyonlar harcamak yerine, sadece temizlemeleri yeterli olabilirdi” ifadelerini kullanmıştı.

İLGİLİ HABER Formula 1 İstanbul GP`sini Hamilton kazandı ve şampiyon oldu