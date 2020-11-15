Mercedes takım patronu Toto Wolff: Gazoza benzeyen bir şey verildi

Formula 1’de sezonun 14. yarışı Türkiye Grand Prix’i, 5.3 kilometrelik Intercity İstanbul Park Pisti’nde 58 tur üzerinden yapıldı. Yarışa 6. sırada başlayan Lewis Hamilton, damalı bayrağı en önde görerek hem yarışı kazandı hem de Formula 1'de 7. şampiyonluğuna ulaştı.

Hamilton’ın şampiyonluğunun ardından düzenlenen ödül töreninde, geleneksel olarak patlatılan şampanya yerine gazoz verildiği öğrenildi. Sky Sports kanalının yayınına katılan Mercedes takım patronu ve CEO’su Toto Wolff, törende şampanya verilmediğini söyledi. Wolff, açıklamasında “Kutlamada şampanya yerine gazoza benzeyen bir şey verildi. Birazdan hep birlikte eğlenmeye gideceğiz ve az önce podyumda içtiğimiz gazozdan farklı şeyler olacak” dedi.

VETTEL DE 2011’DE İÇEMEMİŞTİ

Bundan önce 2011 yılında yapılan Türkiye Grand Prix’inde ise, birinciliği kazanan Sebastian Vettel içki içememişti. Yarış öncesi Vettel’e, Türkiye’de içki içme konusunda yaş sınırının 24 olduğu söylenmiş ve o tarihte 23 yaşında olan Alman pilot, podyumda şampanya içememişti.

Red Bull’un takım patronu Christian Horner da olayı doğrulayarak “Pilotlarla yarış öncesinde yapılan toplantıda durum açıklanmıştı. Türkiye’de içki içme konusunda yasalar 24 diyor, Vettel ise 23 yaşında” ifadelerini kullanmıştı.

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