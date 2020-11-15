Lewis Hamilton tarih yazabilir | İşte şampiyonluk ihtimalleri

FORMULA 1 tarihinin en başarılı pilotlarından biri olan Lewis Hamilton için Türkiye GP'sinin farklı bir önemi var. Sürücüler klasmanında en yakın rakibi olan takım arkadaşı Valtteri Bottas'ın 87 puan önünde lider olan İngiliz pilot, İstanbul'da şampiyonluğunu ilan edebilir. Hamilton bu başarıya ulaşması halinde efsane sürücü Michael Schumacher'in 7 şampiyonluk rekoruna da ortak olacak.

35 yaşındaki yıldız daha önce Alman sürücünün en çok pole pozisyonu (68) ve yarış zaferi (91) rekorlarını da 97 ve 93'le kırmıştı.

ŞAMPİYONLUK İHTİMALLERİ