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İstanbul’da Formula 1 heyecanı

İstanbul 9 yıllık aranın ardından yeniden Formula 1 araçlarına ve müthiş heyecana ev sahipliği yapıyor. Bu heyecanı sizlere SKOR olarak anlık aktaracağız...

Güncellenme: 13:35, 15/11/2020
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İstanbul’da Formula 1 heyecanı

Formula 1’de sezonun 14. yarışı olan İstanbul Grand Prix’sinde heyecan tavan yaptı! Yağmurlu geçen sıralama turlarının ardından yarışa pole pozisyondan Racing Point pilotu Lance Stroll başladı. Hamilton’ın 7. Formula 1 şampiyonluğu için piste çıktığı yarış başlangıcında yağmur yağmadı ancak FIA yetkilileri yarış devam ederken yağmur bekliyor.

58 TURLUK MÜTHİŞ HEYECAN BAŞLADI (Sayfayı güncellemek için TIKLAYINIZ)

  • Pit kuruyor, lastikler değişiyor ve Mercedes hızlanmaya başladı. Red Bull, lider Verstappen’i pit’e çağırdı. Hollandalı pilot pist 4. sırada geri döndü! Albon da pit’e gidecek ve ilk 2 sırada yine Racing Point’in olacak.
  • 12. TUR SONUNDA: 1- Verstappen, 2- Albon, 3- Stroll, 4- Perez, 5- Vettel, 6- Hamilton
  • LİDERLİK KOLTUĞU DEĞİŞTİ: Stroll, pit’e girip lastiklerini değiştirdi ve takım arkadaşı Perez liderlik koltuğuna oturdu. Verstappen 2. sırada, Albon 3. sırada… Stroll pit sonrasında piste 4. sırada döndü.
  • Ferrari, 9. turda Leclerc’in ardından Vettel’i de pit’e çağırıp lastikleri değiştirdi. Leclerc lastik değiştirdikten sonra hızlanmıştı.
  • Stroll ve Perez’i yakalamak için Vettel’i geçme mücadelesi veren Verstappen ile Alman pilot arasındaki fark:  0,487…
  • 6. TUR SONUNDA: 1- Stroll, 2- Perez, 3- Vettel, 4- Verstappen, 5- Albon, 6- Hamilton
  • Yarışın lideri Stroll takım telsizinden pistin kuruduğunu söyledi. Stroll ve Perez farkı açmaya başladı ve Stroll şu anda yarışın en hızlı turunu atmayı başardı.
  • YarışA ilk sırada başlayan Stroll liderliğini korudu. Takım arkadaşı Perez ise 2. sıraya yerleşti. Ferrari’den Vettel başlangıçta 8 sıra birden yükselmeyi başardı. 2. sırada başlayan Red Bull pilotu Verstappen ise 2 sıra kaybetti.
  • DEV HEYECAN! 5 kırmızı ışık söndü ve İstanbul GP’si başladı.
  • Pilotlar formasyona turuna başladı.

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Yayınlanma Tarihi:13:07,