İstanbul’da Formula 1 heyecanı

Formula 1’de sezonun 14. yarışı olan İstanbul Grand Prix’sinde heyecan tavan yaptı! Yağmurlu geçen sıralama turlarının ardından yarışa pole pozisyondan Racing Point pilotu Lance Stroll başladı. Hamilton’ın 7. Formula 1 şampiyonluğu için piste çıktığı yarış başlangıcında yağmur yağmadı ancak FIA yetkilileri yarış devam ederken yağmur bekliyor.
58 TURLUK MÜTHİŞ HEYECAN BAŞLADI (Sayfayı güncellemek için TIKLAYINIZ)
- Pit kuruyor, lastikler değişiyor ve Mercedes hızlanmaya başladı. Red Bull, lider Verstappen’i pit’e çağırdı. Hollandalı pilot pist 4. sırada geri döndü! Albon da pit’e gidecek ve ilk 2 sırada yine Racing Point’in olacak.
- 12. TUR SONUNDA: 1- Verstappen, 2- Albon, 3- Stroll, 4- Perez, 5- Vettel, 6- Hamilton
- LİDERLİK KOLTUĞU DEĞİŞTİ: Stroll, pit’e girip lastiklerini değiştirdi ve takım arkadaşı Perez liderlik koltuğuna oturdu. Verstappen 2. sırada, Albon 3. sırada… Stroll pit sonrasında piste 4. sırada döndü.
- Ferrari, 9. turda Leclerc’in ardından Vettel’i de pit’e çağırıp lastikleri değiştirdi. Leclerc lastik değiştirdikten sonra hızlanmıştı.
- Stroll ve Perez’i yakalamak için Vettel’i geçme mücadelesi veren Verstappen ile Alman pilot arasındaki fark: 0,487…
- 6. TUR SONUNDA: 1- Stroll, 2- Perez, 3- Vettel, 4- Verstappen, 5- Albon, 6- Hamilton
- Yarışın lideri Stroll takım telsizinden pistin kuruduğunu söyledi. Stroll ve Perez farkı açmaya başladı ve Stroll şu anda yarışın en hızlı turunu atmayı başardı.
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- YarışA ilk sırada başlayan Stroll liderliğini korudu. Takım arkadaşı Perez ise 2. sıraya yerleşti. Ferrari’den Vettel başlangıçta 8 sıra birden yükselmeyi başardı. 2. sırada başlayan Red Bull pilotu Verstappen ise 2 sıra kaybetti.
- DEV HEYECAN! 5 kırmızı ışık söndü ve İstanbul GP’si başladı.
- Pilotlar formasyona turuna başladı.
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