İstanbul’da Formula 1 heyecanı

Formula 1’de sezonun 14. yarışı olan İstanbul Grand Prix’sinde heyecan tavan yaptı! Yağmurlu geçen sıralama turlarının ardından yarışa pole pozisyondan Racing Point pilotu Lance Stroll başladı. Hamilton’ın 7. Formula 1 şampiyonluğu için piste çıktığı yarış başlangıcında yağmur yağmadı ancak FIA yetkilileri yarış devam ederken yağmur bekliyor.

58 TURLUK MÜTHİŞ HEYECAN BAŞLADI (Sayfayı güncellemek için TIKLAYINIZ)

Pit kuruyor, lastikler değişiyor ve Mercedes hızlanmaya başladı. Red Bull, lider Verstappen’i pit’e çağırdı. Hollandalı pilot pist 4. sırada geri döndü! Albon da pit’e gidecek ve ilk 2 sırada yine Racing Point’in olacak.

12. TUR SONUNDA: 1- Verstappen, 2- Albon, 3- Stroll, 4- Perez, 5- Vettel, 6- Hamilton

1- Verstappen, 2- Albon, 3- Stroll, 4- Perez, 5- Vettel, 6- Hamilton LİDERLİK KOLTUĞU DEĞİŞTİ: Stroll, pit’e girip lastiklerini değiştirdi ve takım arkadaşı Perez liderlik koltuğuna oturdu. Verstappen 2. sırada, Albon 3. sırada… Stroll pit sonrasında piste 4. sırada döndü.

Stroll, pit’e girip lastiklerini değiştirdi ve takım arkadaşı Perez liderlik koltuğuna oturdu. Verstappen 2. sırada, Albon 3. sırada… Stroll pit sonrasında piste 4. sırada döndü. Ferrari, 9. turda Leclerc’in ardından Vettel’i de pit’e çağırıp lastikleri değiştirdi. Leclerc lastik değiştirdikten sonra hızlanmıştı.

Stroll ve Perez’i yakalamak için Vettel’i geçme mücadelesi veren Verstappen ile Alman pilot arasındaki fark: 0,487…

6. TUR SONUNDA: 1- Stroll, 2- Perez, 3- Vettel, 4- Verstappen, 5- Albon, 6- Hamilton

1- Stroll, 2- Perez, 3- Vettel, 4- Verstappen, 5- Albon, 6- Hamilton Yarışın lideri Stroll takım telsizinden pistin kuruduğunu söyledi. Stroll ve Perez farkı açmaya başladı ve Stroll şu anda yarışın en hızlı turunu atmayı başardı.



YarışA ilk sırada başlayan Stroll liderliğini korudu. Takım arkadaşı Perez ise 2. sıraya yerleşti. Ferrari’den Vettel başlangıçta 8 sıra birden yükselmeyi başardı. 2. sırada başlayan Red Bull pilotu Verstappen ise 2 sıra kaybetti.

DEV HEYECAN! 5 kırmızı ışık söndü ve İstanbul GP’si başladı.

5 kırmızı ışık söndü ve İstanbul GP’si başladı. Pilotlar formasyona turuna başladı.

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