İlklerin gecesi

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Uluslar B Ligi 3. Grup'ta İstanbul'da karşı karşıya geldiği Rusya'yı 3-2'lik skorla mağlup etti. Milliler böylece Ruslara karşı ilk galibiyetini elde etmiş oldu. Bu müsabaka ile birlikte Rusya ile 8. maçına çıkan ay-yıldızlar, söz konusu maçlarda 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

Milli Takım, bu mücadelelerde 6 gol atarken, kalesinde 10 gol gördü.

GRUPTAKİ İLK GALİBİYET

Öte yandan Uluslar B Ligi 3. Grup 5. maçında Türkiye A Milli Futbol Takımı, Rusya karşısında gruptaki ilk 3 puanını aldı. Golleri Kenan Karaman, Cengiz Ünder ve penaltıdan Cenk Tosun kaydetti.

Milli Takım, grupta 5. maç sonunda 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi ile 6 puan topladı.

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