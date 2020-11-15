Galatasaray’da camianın gözü seçimde, Fatih Terim’in gözü liderlikte

Galatasaray’da yönetimin aldığı erken seçim kararının yankıları sürerken teknik direktör Fatih Terim'in hedefi bir başka… Seçim dönemine girilmesinin takımda olumsuz hava yaratmaması için kolları sıvayan Terim, milli arada futbolcularını özel hazırlıyor. Ligdeki son 3 galibiyetin zirve yolunda kendilerini avantajlı duruma getirdiğini düşünen Galatasaray'ın hocası, milli ara sonrası çıkışı sürdürmek istiyor.

HEDEF 4’TE 4

Cimbom’u milli ara sonrası kolay bir dönem beliyor. Sarı-kırmızılılar, bu periyotta sırasıyla Kayserispor, Çaykur Rizespor (D), Hatayspor ve Karagümrük (D) ile karşılaşacak. 4 maçta kesinlikle 12 puan hedefleyen Galatasaray, bunu başardığı takdirde şampiyonluğun en güçlü adayı konumuna gelecek. Terim de galibiyet serisinin önemini futbolcularına anlatıyor ve takım motivasyonunu en yüksekte tutmak için uğraş veriyor.

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