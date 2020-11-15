Formula 1’de corona unutuldu! Böyle izlediler…

Türkiye’de 9 yıl aradan sonra organize edilen ve pandemi dolayısıyla seyircisiz olması kararlaştırılan Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix’sinde davetli olarak katılanlar sosyal mesafeyi unuttu. Yoğun bir kalabalığın yer aldığı yarışta, tribünlere kimse alınmazken, VIP locaların teraslarında ve balkonlarda yer kalmadı, kalabalık sosyal mesafeyi unuttu. Sabah saatlerinde İstanbul Park’a gelmeye başlayan davetliler, yarışın yapılacağı pistin girişinde yoğun bir araç trafiğine sebep olurken, balkonlardaki 3 bini bulan seyirci kalabalığı da dikkat çekti.

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Pisti gören 2 kulenin yanı sıra bu kulelerin altında ve yanlarında bulunan balkonlar hınca hınç dolarken, F16 gösterisi sırasında da sosyal mesafeyi unutan kalabalık, fotoğraf ve görüntü çekmek için birbirleriyle yarıştı.