Emre Sakçı’dan bir zafer daha

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenen International Swimming League‘de 25.54’lük derece elde eden Fenerbahçe’nin milli yüzücüsü Emre Sakçı, yarı final erkekler 50 metre kurbağalama yarışında Brezilyalı yüzücü Felipe Silva’nın 0.48 saniye önünde yer alarak birinciliği elde etti.

International Swimming League yarı final mücadeleleri yarın sona erecek.

BEŞ GÜN ÖNCE AVRUPA REKORU KIRMIŞTI

Emre Sakçı, geçtiğimiz hafta International Swimming League’de Avrupa rekoruna imza atmıştı.

Daha önce 50 metre kurbağalamada 25.29 ile tarihin en iyi ikinci derecesini elden eden 22 yaşındaki yüzücü Emre Sakçı 100 metre kurbağalamada 55.74 saniyelik derecesiyle Avrupa Büyükler Kısa Kulvar rekorunun sahibi olmuştu.

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