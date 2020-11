Efsane kaleci Ray Clemence hayatını kaybetti

İngiltere futbolunun en önemli kalecilerinden biri olan Ray Clemence, prostat kanserine yenik düştü. İngiltere Futbol Federasyonu, uzun süredir kanser tedavisi gören efsane kalecinin 72 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kariyerine İngiltere 3. Lig ekiplerinden Scunthorpe United takımında başlayan Ray Clemence, 1967 yılında transfer olduğu Liverpool takımında 14 yıl oynadıktan sonra 1981 yılında Tottenham takımına imza atmıştı. Tottenham’da da 6 yıl forma giyen Clemence, 1987 yılında aktif futbolculuk kariyerine nokta koymuştu.

Liverpool’da 665, Tottenham’da ise 330 maça çıkan Clemence, İngiltere Milli Takımı formasını ise 61 kez giymişti.

İLGİLİ HABER Salah corona virüsüne düğünde yakalandı

Kariyerinde 5 Premier Lig şampiyonluğu, 3 Şampiyon Kulüpler Kupası, 3 UEFA Kupası, 1 UEFA Süper Kupa şampiyonluğu bulunan Clemence, İngiltere’nin efsane kalecileri arasında yer alıyordu.

Futbolu bıraktıktan sonra 1988 yılında Tottenham takımında antrenörlük görevi yapmaya başlayan Clemence, daha sonra 3. Lig ekiplerinden Barnet’ta Gary Phillips ile birlikte menajerlik görevini yürütmüştü. Daha sonra 1996 yılında İngiltere Milli Takımı’nda kaleci antrenörü olarak çalışmaya başlayan Clemence, genç milli takımlarda menajerlik de yaptıktan sonra 2013 yılında antrenörlük görevinden de emekli olmuştu.

Liverpool, efsane kalecinin hayatını kaybetmesinin ardından “Gelmiş geçmiş en iyi kalecilerden birinin hayatını kaybetmesinin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Liverpool Futbol Kulübü’ndeki herkes, Ray’in ailesi ve arkadaşlarının yanında… Huzur içinde uyu Ray Clemence…” paylaşımını yaptı.

We're deeply saddened by the passing of one of the greatest-ever goalkeepers, Ray Clemence.

The thoughts of everyone at Liverpool Football Club are with Ray's family and many friends.

Rest in peace, Ray Clemence 1948-2020.

— Liverpool FC (@LFC) November 15, 2020