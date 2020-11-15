CHP Millletvekili Mustafa Adıgüzel: Şikenin yasal hali olacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 66 maddeden oluşan ‘Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu'ndaki değişiklik' teklifi taslağını TBMM'nin gündemine taşıyan CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, SÖZCÜ'ye Türk sporunu bekleyen tehlikeleri açıkladı.

Spor Bakanlığı'nın tek adam düzenine geçeceğini ve tüm federasyonlar ile spor kulüplerini kendisine bağlayacağını belirten Adıgüzel, yeni federasyon oluşturan kulüplerin kendi aralarında müsabaka yapacaklarını ancak üye olmayan kulüplerin dezavantajlı konuma düşeceklerini, ‘şikenin yasal halinin' bu olacağını ifade etti. 15 kulübün birleştirilerek yeni federasyon oluşturulmasına imkân tanınacağını belirten CHP'li Vekil, “Sayın Cumhurbaşkanı'na bu konu tam olarak anlatılırsa kesinlikle buna müsaade etmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü bakanlığın hazırladığı düzenleme, Türkiye'de sporun sonu demek” ifadelerini kullandı.

“TFF BU ŞEKİLDE ELE GEÇİRİLMİŞ”

Spor kulüplerine ve federasyonlara taslağın iletildiğinin altını çizen Adıgüzel, “Kulüplerin durumu ortada, batmış durumdalar. Pasolig gelirleri bile temlik olmuş kulüpler seslerini çıkaramıyor. TFF'nin hukuk işleri karşı çıkmalı ama bu işlerle ilgilenen Mehmet Baykan. Hem de o şahıs bakanlıkta Spor Genel Müdürü. Bu işi yürüten Mehmet Baykan zaten. Taslağın hazırlanmasında da Baykan'ın payı var. TFF bu şekilde ele geçirilmiş zaten” diye konuştu.

MADDE 11

TESİS yapılırken pazarlık usulü denilmiş. Bilindiği üzere pazarlık usülü kamuda usulsüzlük için en kolay yöntem olarak kullanılıyor. Kamu İhale kanununun birçok usulü varken, federasyonların taşınmazları bile dahil pazarlık usulüyle, neden? Çünkü burada rant var.

MADDE 48

SPORTİF değerlendirme kurulunda 7 kişi var, hiçbiri sporcu olmayabilir. Öyle bir insanlar ki bunlar, oyun kuralı farklı, başarı ölçütleri, seyircileri bile farklı 65 federasyonun hepsinin değerlendirmesinden anlayabiliyorlar. Başarısını başarısızlığını ölçebilecek olan bu 7 kişi ve bunun üzerinden bakana verdiği raporla başarısız federasyonlar görevden alacak mucize 7 insan.

MADDE 50

BURADA bir yerindelik denetimi var. Yargı bile yerindelik denetimi yapamaz. Hukuki denetim olabilir ama yerindelik denetimi olmaz. Yerindelik denetimi görev gaspıdır. Mesela genel kurul mali bilançoyu ibra etse bile, bu maddeye göre zarar görüp tahsilat yapabilirler. Burada “Kendi kuruluş kanunu bulunan federasyon” diyor. O da Türkiye Futbol Federasyonu.

MADDE 55

TAHKİM Kurulu'nu bakanlık atıyor. Düşünün bakanın kendi atadığı Tahkim Kurulu görevden almak istediği federasyonun genel kurulunun iptalini değerlendirecek. Böyle bir zulüm, böyle bir kıskaç altında bu federasyon nasıl özerk çalışacak.

MADDE 59

BU maddede kusurlu bulunan yöneticilere bir hapis cezası öngörülmüş. Hatta 1-3 yıl diyor. Ceza muhakemesi başka bir şey, Türk Ceza Kanunu'na göre değerlendirilir. Kast unsuru vs. bazı şartları vardır. Hangi suçun hangi cezayı gerektirdiği Türk Ceza Kanunu'nda yazılıdır.