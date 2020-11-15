Cengiz Ünder Macaristan maçında yok

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup 5. maçında sahasında Rusya’yı 3-2 mağlup eden A Milli Futbol Takımı’nda maç öncesinde Cengiz Ünder sarı kart sınırında bulunuyordu. 23 yaşındaki futbolcu, karşılaşmanın 58. dakikasında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü.

Başarılı futbolcu, grubun son maçında deplasmanda oynanacak Macaristan mücadelesinde cezasından dolayı forma giyemeyecek.

GOLLER ÜÇ FARKLI İSİMDEN

Öte yandan Rusya maçında Türkiye’nin golleri 3 farklı isimden geldi. Millilerin gollerini 26. dakikada Kenan Karaman, 32. dakikada Cengiz Ünder ve 52. dakikada penaltıdan Cenk Tosun kaydetti.

Bu sezon İngiliz ekibi Leicester City'e transfer olan Cengiz Ünder, bu maç birlikte milli takımdaki 8. golünü attı. Sakatlığını atlattıktan sonra Everton'da forma giymeye başlayan Cenk Tosun da ay-yıldızlı forma ile 18. kez gol sevincini yaşadı.

Fortuna Düsseldorf'da forma giyen Kenan Karaman da milli takım ile 4. golünü kaydetti.

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